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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ए.सी का कंप्रेसर फटने से कैफ नामक युवक की मौत हो गई. कैफ पिछले 6 सालों से एसी रिपेयरिंग का काम करता था. वह अपने घर में लगे एसी के कम्प्रेसर में गैस भर रहा था. इसी दौरान संबंधित ए.सी का कंप्रेसर फट गया, जिससे कैफ गंभीर रूप से घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल कैफ को परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने कैफ को मृत घोषित कर दिया.
यह घटना मुरादाबाद जिले के गलशहीद थाना क्षेत्र की है. यहां शुक्रवार (12 जून) की देर शाम कैफ नामक युवक अपने ही घर के ए.सी की मरमत कर रहा था. ए.सी के कंप्रेसर में गैस भरते वक्त ए.सी कंप्रेसर फट गया. ब्लास्ट की आवाज सुन घर वाले और आस-पास के लोग इकट्ठा हुए. कंप्रेसर के फटने से कैफ गंभीर रूप से घायल हो गया, परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया.
जानकारी के मुताबिक अचानक धमाके की आवाज़ सुन आसपास के लोग मोहम्मद तोहिद (कैफ के पिता) के घर की तरफ दौड़े तो देखा उनका बेटा मोहम्मद कैफ गम्भीर रूप से घायल है और ए.सी का कंप्रेसर फटा पड़ा हुआ है, घटना के तुरंत बाद परिजन कैफ को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे जहाँ पहुचते ही ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन चुपचाप उसे बिना पोस्टमार्टम कराये ही वापस अपने घर ले गए जहाँ आज सुबह (13 जून) को उसे दफन किया गया है.
मृतक के पिता मोहम्मद तोहिद का कहना है कि कैफ पिछले कई साल से ए.सी रिपेयरिंग का काम कर रहा था और कल शाम भी उसने अपने घर में लगे ए.सी में गैस भरने की कोशिश की थी, तभी जोरदार धमाके के साथ कंप्रेसर फट गया और उनका बेटा भी बुरी तरह से घायल हो गया था, वो अस्पताल लेकर भी गए थे पर बचाया नहीं जा सका.