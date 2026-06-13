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AC में गैस भरते वक्त कैफ की दर्दनाक मौत; जाने पूरा मामला

Uttar Pradesh News: मुरादाबाद में ए.सी. की मरम्मत के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 6 वर्षों से एसी रिपेयरिंग का काम कर रहे कैफ की जान चली गई. घर में ए.सी. के कंप्रेसर में गैस भरते समय अचानक विस्फोट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 13, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:07 PM IST
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