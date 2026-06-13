जानकारी के मुताबिक अचानक धमाके की आवाज़ सुन आसपास के लोग मोहम्मद तोहिद (कैफ के पिता) के घर की तरफ दौड़े तो देखा उनका बेटा मोहम्मद कैफ गम्भीर रूप से घायल है और ए.सी का कंप्रेसर फटा पड़ा हुआ है, घटना के तुरंत बाद परिजन कैफ को लेकर जिला अस्पताल पहुँचे जहाँ पहुचते ही ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन चुपचाप उसे बिना पोस्टमार्टम कराये ही वापस अपने घर ले गए जहाँ आज सुबह (13 जून) को उसे दफन किया गया है.