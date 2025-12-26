'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों

Kailash Vijayvargiya on Taj Mahal: बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर भारी विवाद हो रहा है. उन्होंने ताजमहल को एक मंदिर बताने का काम किया है, जिसका कड़ा विरोध हो रहा है.
Kailash Vijayvargiya on Taj Mahal: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं, उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल मूल रूप से एक मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बाद में मकबरे में बदल दिया.
69 साल के विजयवर्गीय ने यह बयान सागर जिले के बीना कस्बे में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था और बाद में उनकी लाश को उस स्थान पर लाया गया, जहां एक मंदिर का निर्माण हो रहा था. उसी जगह पर बाद में ताजमहल बनाया गया.
इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई. विजयवर्गीय के भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिस पर तीखी और बंटी हुई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. काफी लोग इसे भ्रामक जानकारी करार दे रहे हैं.
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही विजयवर्गीय को इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के कथित उत्पीड़न मामले में दिए गए बयान को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी थी. तब उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को सबक सीखना चाहिए और अपने आने-जाने की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी चाहिए थी. आलोचकों का कहना था कि इस टिप्पणी से पुलिस की जिम्मेदारी और पीड़ितों की सुरक्षा से ध्यान हट गया.
कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयानों पर कड़ा विरोध जताया है. पार्टी प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी मंत्री सीमाएं लांघ रहे हैं और जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन नेताओं को पार्टी में उचित भूमिका नहीं मिल रही है, वे सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं.
भूपेंद्र गुप्ता ने कहा,"एक मंत्री कहता है कि वास्को द गामा ने भारत की खोज नहीं की, दूसरा कहता है कि मुमताज को आगरा नहीं, बुरहानपुर में दफनाया गया था. इन्हें अपनी ही इतिहास की किताब लिखकर दुनिया भर में भेज देनी चाहिए, ताकि लोग देखें कि क्या सोचते हैं."
ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर इस तरह के दावे पहले भी पब्लिक बहस में आते रहे हैं. हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि जब इस तरह की बातें किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री की ओर से कही जाती हैं, तो उनका राजनीतिक और सामाजिक असर कहीं ज्यादा होता है.
ताजमहल को कई हिंदू सगंठनों से जुड़े लोग तेजो महल कहते हैं. इसे शिव का मंदिर बताया जाता है. हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ हिंदू संगठन के लोग ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने चले गए थे