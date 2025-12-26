Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3053928
Zee SalaamIndian Muslim

'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों

Kailash Vijayvargiya on Taj Mahal: बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर भारी विवाद हो रहा है. उन्होंने ताजमहल को एक मंदिर बताने का काम किया है, जिसका कड़ा विरोध हो रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 26, 2025, 09:46 AM IST

Trending Photos

'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों

Kailash Vijayvargiya on Taj Mahal: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं, उन्होंने दावा किया है कि ताजमहल मूल रूप से एक मंदिर था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बाद में मकबरे में बदल दिया.

कैलाश विजयवर्गीय का बेतुका बयान

69 साल के विजयवर्गीय ने यह बयान सागर जिले के बीना कस्बे में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान दिया. उन्होंने कहा कि मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था और बाद में उनकी लाश को उस स्थान पर लाया गया, जहां एक मंदिर का निर्माण हो रहा था. उसी जगह पर बाद में ताजमहल बनाया गया.

विजयवर्गीय  के बयान पर उठे सवाल

इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हलचल मच गई. विजयवर्गीय के भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिस पर तीखी और बंटी हुई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. काफी लोग इसे भ्रामक जानकारी करार दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी विवादों में रहे हैं विजयवर्गीय

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही विजयवर्गीय को इंदौर में दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के कथित उत्पीड़न मामले में दिए गए बयान को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी थी. तब उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को सबक सीखना चाहिए और अपने आने-जाने की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी चाहिए थी. आलोचकों का कहना था कि इस टिप्पणी से पुलिस की जिम्मेदारी और पीड़ितों की सुरक्षा से ध्यान हट गया.

कांग्रेस ने बोला ज़ोरदार हमला

कांग्रेस ने विजयवर्गीय के बयानों पर कड़ा विरोध जताया है. पार्टी प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी मंत्री सीमाएं लांघ रहे हैं और जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन नेताओं को पार्टी में उचित भूमिका नहीं मिल रही है, वे सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं. 

भूपेंद्र गुप्ता ने कहा,"एक मंत्री कहता है कि वास्को द गामा ने भारत की खोज नहीं की, दूसरा कहता है कि मुमताज को आगरा नहीं, बुरहानपुर में दफनाया गया था. इन्हें अपनी ही इतिहास की किताब लिखकर दुनिया भर में भेज देनी चाहिए, ताकि लोग देखें कि क्या सोचते हैं."

ताजमहल के लेकर विवाद पुराना

ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर इस तरह के दावे पहले भी पब्लिक बहस में आते रहे हैं. हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि जब इस तरह की बातें किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री की ओर से कही जाती हैं, तो उनका राजनीतिक और सामाजिक असर कहीं ज्यादा होता है.

ताजमहल को कई हिंदू सगंठनों से जुड़े लोग तेजो महल कहते हैं. इसे शिव का मंदिर बताया जाता है. हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर कुछ हिंदू संगठन के लोग ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने चले गए थे

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Kailash VijayvargiyaTaj Mahalmuslim news

Trending news

Kailash Vijayvargiya
'ताजमहल मंदिर था' वाले बयान पर घिरे कैलाश विजयवर्गीय; कांग्रेस ने लिया आड़े हाथों
Nigeria
Nigeria की मस्जिद में धमाके के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, कई जगहों पर हवाई हमला
iltija mufti
RSS और बजरंगदल हैं कैंसर- कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले से नाराज इल्तिजा का तीखा बयान
Mecca
Mecca की ग्रैंड मस्जिद में खुदकुशी की कोशिश, ऊंचाई से छलांग लगाने वाला था शख्स
Bangladesh news
क्या है तारिक रहमान की खास योजना? जिससे सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात!
Bareilly News
Bareilly: पैगंबर मुहम्मद (स.) पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, लोगों ने की पिटाई
Juel Shaikh Mob Lynching
जुएल शेख मॉब लिंचिंग मामले बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा
maulana sajid rashidi
IND: मुस्लिमों की मौत पर चुप्पी और बांग्लादेश के मुद्दे पर बवाल, मौलाना के तीखे सवाल
Prophet Muhammad Mosque
25 वर्षों से मस्जिद-ए-नबवी के मुअज्जिन अब्दुल मलिक की मौत,आखिरी अज़ान का वीडियो वायरल
Haryana Mob Lynching Case
बांग्लादेश में हिन्दू की लिंचिंग का विरोध, देश में मुसलमानों का नाम पूछकर पिटाई