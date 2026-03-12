सड़कों पर नमाज नहीं, सिर्फ़ ईदगाह और मस्जिदों में अदा की जाएगी ईद की नमाज, प्रशासन की सख्त चेतावनी

UP News: भारत समेत कई देशों में ईद की नमाज चांद दिखने के बाद 19 या 20 तारीख को अदा की जाएगी. इस बीच उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. ईद-उल-फितर का त्योहार शांति और सही तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बारे में कैराना इलाके के तावली कॉम्प्लेक्स में प्रशासन और धार्मिक नेताओं के बीच एक ज़रूरी मीटिंग हुई, जिसमें त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने पर ज़ोर दिया गया.

मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने साफ़ किया कि ईद-उल-फितर की नमाज़ सड़कों पर पढ़ने की इजाजत नहीं होगी. नमाज सिर्फ़ तय ईदगाहों और मस्जिदों में ही पढ़ी जाएगी. प्रशासन ने साफ कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रुप इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगी. मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने धार्मिक नेताओं और स्थानीय गणमान्य लोगों से अपील की कि वे आपसी भाईचारे, शांति और मेलजोल के साथ त्योहार मनाएं और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें.

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी या टकराव से बचा जा सके. मीटिंग में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की संख्या तय लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आस-पास के लोगों को परेशान न करने के लिए वॉल्यूम तय स्टैंडर्ड के अंदर ही रखा जाना चाहिए. प्रशासन ने यह भी बताया कि ईद के लिए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं. नमाज के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए इलाके की कुल 46 ईदगाहों और मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे. पुलिस अधिकारी इलाके में लगातार निगरानी रखेंगे और सेंसिटिव जगहों पर खास नजर रखी जाएगी.

मस्जिद के मौलाना ने कही बड़ी बात

मीटिंग में मौजूद धार्मिक नेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए. उन्होंने त्योहार से पहले बेहतर सफाई की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने यह भी मांग की कि गांव गोगवान में तालाब की खुदाई के कारण सड़कों को तुरंत साफ़ किया जाए और नमाज के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए मुना माजरा ईदगाह के पास हाईवे को फिर से खोला जाए. जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना ताहिर ने मीटिंग में कहा कि दूसरे धर्मों के जुलूस भी अक्सर सड़कों से गुज़रते हैं, इसलिए ईद की नमाज़ को लेकर कुछ नरमी बरतनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि मुस्लिम समुदाय प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करता है और सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करेगा.