Kaithal में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट; 5 लोगों ने माना गलत, एक ने दिया खतरनाक बयान

Kaithal Kashmiri Man Harassed: काशीपुर के बाद हरियाणा के कैथल से कश्मीरी शख्स के साथ गलत बर्ताव का मामला सामने आया है. यहां एक कश्मीरी शख्स को वंदे मातरम न बोलने पर परेशान किया गया और फिर उसे गांव से भगा दिया गया. इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कैथल में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ बदसलूकी

वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि सर्दियों के मौसम में गांव-गांव जाकर कंबल और गर्म शॉल बेचने वाले एक कश्मीरी युवक के साथ एक गांव वाले ने काफी बदलसूली की. यह शख्स कश्मीरी शॉल विक्रेता से जबरन 'वंदे मातरम्' बोलने के लिए कहता दिखाई दे रहा है.

युवक के इंकार करने पर उसे डराया-धमकाया जाता है और कथित तौर पर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है. वीडियो में इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो में क्या है?

वीडियो में साफ तौर पर एक शख्स कश्मीरियों और मुसलमानों को गाली देता दिख रहा है. यह सख्स सीधे तौर पर धमकी देता है कि मैं आने वाले दिनों में किसी न किसी मुसलमान में आग लगा दूंगा. धमकी देने वाला शख्स कहता है कि अपने साथियों को कह देना कि इस गांव में न आएं, इस गांव में मुसलमानों की कोई एंट्री नहीं है. वह यहीं नहीं रुकता और मुसलमानों को एक नापाक जानवर (सुअर) के साथ जोड़कर कहता है कि तुम 40-40 बच्चे पैदा करते हो.

कैथल के लोगों ने ज़ाहिर की नाराज़गी

इस घटना को लेकर कैथल के लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने इस तरह के व्यवहार को अनुचित बताते हुए इसकी निंदा की है. उनका कहना है कि यह देश की एकता और भाईचारे की भावना के खिलाफ है.

एक स्थानीय व्यक्ति ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है. किसी को जबरदस्ती 'वंदे मातरम'’ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है. अगर कोई अपनी इच्छा से वंदे मातरम् बोले, तो यह अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती करना गलत है."

वहीं एक स्थानीय शख्स राकेश गुप्ता का कहना है कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और अगल वह यहां रह रहे हैं तो उन्हें वंदेमातरम बोलना चाहिए. ये को ई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है. लेकिन आपस में भाईचारा बना कर रखना चाहिए. इस तरह की घटनाएं अच्छी नहीं होती हैं.

देश में रहने का नहीं है कोई अधिकार

स्थानीय अभिषेक नाम का एक शख्स कहता है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने उसे वहां से भगाया उनके मन में बांग्लादेश के प्रति रोष था. जब तुम इस देश में रहकर वंदे मातरम को नहीं मानते और संविधान को नहीं मानते तो तुम्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है. लेकिन, इसकी वजह से भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए.

एक स्थानीय दुकानदार का कहना है कि अगर कोई वंदे मातरम बोलता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई वंदे मातरम नहीं बोता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इसके खिलाफ है. हमें हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी का मान सम्मान करना चाहिए.

उत्तराखंड से भी ऐसी घटना

एक ऐसा ही मामला 22 दिसंबर वाले दिन उत्तराखंड के काशीपुर से आया था. जहां कश्मीरी युवक से भारत माता की जय बोलने के लिए कहा गया, जब उसने मना किया तो उसे मारा पीटा गया. इस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.