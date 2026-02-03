'उदयपुर फाइल्स' के बाद संभल दंगों पर बनी फिल्म, दो मुस्लिम सांसदों को दिखाया विलेन, मच गया बवाल

Kalki Sambhal Film Controversy: संभल दंगों पर 'कल्कि संभल' नाम से एक फिल्म बनाई गई है. इस फिल्म का पहला पोस्टर बीते सोमवार को सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया. इस फिल्म में सांसद जिया उर रहमान और मरहूम सांसद शफीकुर्रहमान बर्क को विलेन के तौर पर दिखाया गया है. हालांकि फिल्म में विलेन का नाम काल्पनिक रखा गया है, मरहूम सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (अब्बाजान) और जिया उर रहमान बर्क (भाईजान) के रूप में दिखाया गाय है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Kalki Sambhal Film Controversy: उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दो दंगों पर 'कल्कि संभल' नाम से एक फिल्म बनाई गई है. इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. यह फिल्म संभल के 1978 और 24 नवंबर 2024 को हुए दंगों पर बनाई गई है.
'कल्कि संभल' फिल्म के निर्माता अमित जानी ने बीते सोमवार (2 फरवरी) शाम करीब 7 बजे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस फिल्म का पहला पोस्टर अपलोड किया. इस पोस्टर में फिल्म के दो मुख्य विलेन को दिखाया गया है. बता दें कि फिल्म निर्माता अमित जानी पर इस्लाम और मुस्लिम विरोधी फिल्म बनाने के आरोप लगते रहे हैं. इन्हें इससे पहले उदयपुर फाइल्स नाम से एक फिल्म बनाई थी, जिस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति व्यक्त की थी और खूब विवाद भी हुआ था.
फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. हालांकि इस फिल्म में कुछ विवादित हिस्सों को हटाया गया, फिर इस फिल्म को रिलीज किया गया.
'कल्कि संभल' फिल्म के पहले पोस्टर में दो मुख्य विलेन 'अब्बाजान' और भाईजान को दिखाया गया है. इस फिल्म में विलेन 'अब्बाजान' (मरहूम सांसद शफीकुर्रहमान बर्क) पर वर्ष 1978 में राजनीतिक लाभ के लिए दंगे भड़काते हुए दिखाया गया है. वहीं, 'भाईजान' (सांसद जिया उर रहमान बर्क ) नाम के विलेन को वर्ष 2024 में संभल में हिंसा भड़काते हुए दिखाया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर अटकले लगाई जा रही है. वहीं, इस फिल्म में संभल के एसपी कृष्ण विश्नोई को अर्जुन बिश्नोई के रूप में दिखाया गया है.
गौरतलब है कि शफीकुर्रहमान बर्क (अब्बाजान) को अब्बाजान के किरदार को मशहूर फिल्म अभिनेता महेश मांजरेकर और भाईजान का किरदार फिल्म एक्टर विजय राज निभा रहे है. एसपी अर्जुन बिश्नोई का किरदार एक प्रसिद्ध अभिनेता निभाएंगे, जिनकी पहचान अभी गोपनीय रखी गई है और अगले पोस्टर में इसका खुलासा होगा.
लोगों का कहना है कि इस फिल्म पर देश में फिर एक विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि संभल दंगे का केस अभी कोर्ट में चल ही रहा है, इस बीच फिल्म बना दी गई है और सांसद जिया उर रहमान को दंगा भड़काते हुए विलेन के तौर पर दिखाया गया है. हालांकि फिल्म में विलेन का नाम काल्पनिक रखा गया है.