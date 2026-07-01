/संभल में कल्कि सेना की शिकायत पर मजार के खिलाफ खड़ा हुआ प्रशासन; बुलडोजर का खतरा!

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Sambhal News Today: उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाली योगी सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों के मजहबी जगहों और तालीमी इदारों पर मुबैय्यना कार्रवाई करने के इल्जाम लगते रहे हैं. खासकर बीते दिनों नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों और संभल में बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजारों को सील कर दिया गया या फिर ढहा दिया गया. शासन-प्रशासन ने इन कार्रवाईयों के पीछे तर्क दिया कि यह सब अवैध तरीके से बनाए गए या फिर कानून का पालन नहीं कर रहे थे.
वहीं, अब संभल जिले के सदर तहसील इलाके में एक मजार को लेकर विवाद खड़ा हो गया. बताया जा रहा है यह मजार नगला गांव में सरकारी जमीन पर बनी है. रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जांच के बाद महबुल्ला शाह की मजार और उससे जुड़े ढांचे को गैर-कानूनी करार दिया गया है, जिसके बाद इंतजामिया की तरफ कार्रवाई के इम्कान बढ़ गए हैं.
कल्कि सेना ने की थी मजार की शिकायत
राइट विंग ऑर्गनाइजेशन कल्कि सेना ने संभल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंकित खंडेलवाल से महबुल्ला शाह मजार की शिकायत की थी. कल्कि सेना ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट को दी गई अपनी शिकायत में दावा किया कि यह मजार मुबैय्यना तौर पर बंजर जमीन पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा करके बनाई गई थी. शिकायत को संजीदगी से लेते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिवेन्यू डिपार्टमेंट को जांच के हुक्म दिए है.
इसके बाद रिवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की पैमाइश की. जांच में सामने आया कि करीब 0.117 हेक्टेयर सरकारी बंजर जमीन के बड़े हिस्से पर मजार का तामीर किया गया है. टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस तामीर को गैर-कानूनी कब्जा बताया है. जांच के दौरान एक और हकीकत सामने आई कि उसी जमीन पर सरकारी सरकारी मंसूबा के तहत बना एक टॉयलेट भी मौजूद है. इसे भी इतंजामिया की तरफ से गैर-कानूनी तामीर के तौर पर दर्ज किया गया है.
मजार पर मंडराया बुलडोजर कार्रवाई का खतरा!
इस पूरी जांच रिपोर्ट को अब जिला इंतजामिया को सौंपा जाएगा. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट मिलने के बाद मजार और टॉयलेट पर बुलडोजर कार्रवाई की इमकान जताई जा रही है. मुकामी लोगों में इस कार्रवाई को लेकर मिली जुला रद्दे अमल देखने को मिल रहा है.
मुक़ामी रिहायशी नूर मोहम्मद का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जबकि रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लेखपाल रोहित कुमार ने तस्दीक की कि जमीन की पैमाइश में सरकारी जमीन पर कब्जे के संकेत मिले हैं. फिलहाल पूरा मामला जिला इंतजामिया के सामने जेरेगौर है और अगली कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी.
संभल में कितने मस्जिद, मजार, मदरसे और दरगाह पर हुई कार्रवाई?
बता दें, संभल जिले में साल 2026 के दौरान सरकारी जमीन से तजावुजात हटाने के नाम पर इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की. यह कार्रवाई उन ढांचों पर की गई जिन्हें सरकारी जमीन, कब्रिस्तान और चरागाह की जमीन पर गैर-कानूनी तामीर बताया गया. इंतजामिया के मुताबिक, यह सभी कदम अदालत के हुक्म और रिवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बुनियाद पर उठाए गए.
अभियान के दौरान कई मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों, दरगाहों और दीगर मजहबी इमारतों पर कार्रवाई की गई. जिले के कसेरवा गांव में मुस्तफा कादरी मस्जिद को जून 2026 में ढहा दिया गया. इसमें उसकी करीब 35 फीट ऊंची मीनार भी शामिल थी. इसी तरह मुबारकपुर बंद गांव में एक मस्जिद की मीनार भी हटा दिया गया.
इंतजामिया ने 500 साल से ज्यादा पुरानी दरगाह को ढहाया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालिया कुछ महीनों में कुल मिलाकर लगभग 4 से 6 मस्जिदों और छोटी मजहबी इमारतों पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा बाघौ गांव में मौजूद एक दरगाह, जिसे 500 से 600 साल पुराना बताया जा रहा है, उसे भी जून 2026 में ढहा दिया गया.
इसी तरह से ईदगाह और इमामबाड़ा से जुड़े मामलों में दौलतपुर खान इलाके की ईदगाह पर भी कार्रवाई हुई, जहां बाउंड्री वॉल और एक कमरा हटाया गया. साथ ही एक इमामबाड़ा को भी हटाया गया. कुल मिलाकर साल 2026 में संभल में लगभग 15 से ज्यादा मजहबी ढांचों पर कार्रवाई की गई. कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 20 से ज्यादा भी बताई गई है, जिसमें मस्जिद, मजार, ईदगाह, दरगाह और मदरसे शामिल हैं.