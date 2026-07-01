/संभल में कल्कि सेना की शिकायत पर मजार के खिलाफ खड़ा हुआ प्रशासन; बुलडोजर का खतरा!

इसके बाद रिवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की पैमाइश की. जांच में सामने आया कि करीब 0.117 हेक्टेयर सरकारी बंजर जमीन के बड़े हिस्से पर मजार का तामीर किया गया है. टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस तामीर को गैर-कानूनी कब्जा बताया है. जांच के दौरान एक और हकीकत सामने आई कि उसी जमीन पर सरकारी सरकारी मंसूबा के तहत बना एक टॉयलेट भी मौजूद है. इसे भी इतंजामिया की तरफ से गैर-कानूनी तामीर के तौर पर दर्ज किया गया है.