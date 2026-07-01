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संभल में कल्कि सेना की शिकायत पर मजार के खिलाफ खड़ा हुआ प्रशासन; बुलडोजर का खतरा!

UP Mazar Row: संभल में 2026 के दौरान "तजावुज़ात हटाओ मुहिम" के तहत कई मस्जिद, मजार, ईदगाह और दरगाहों पर कार्रवाई की गई. एक राइट विंग ऑर्गनाइजेश की शिकायत पर महबुल्ला शाह मजार को इंतजामिया ने गैर-कानूनी करार दिया है, और इसे सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी कब्जे का मामला बताया गया है. जांच के बाद बुलडोजर कार्रवाई की इमकान जताए जा रहे हैं.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:17 PM IST
संभल में कल्कि सेना की शिकायत पर मजार के खिलाफ खड़ा हुआ प्रशासन; बुलडोजर का खतरा!
Image Credit: सदर तहसील की महबुल्ला शाह की मजार पर मंडराया खतराSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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