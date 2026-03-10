फर्जी फतवों और झूठे मुकदमों से परेशान कामरान ने मांगी इच्छामृत्यु, राष्ट्रपति और PM को लिखा पत्र

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में फर्जी फतवों और झूठे मुकदमों से परेशान होकर कामरान नाम के व्यक्ति ने इच्छामृत्यु की मांग की है. कामरान ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत दी जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी कामरान उड्डीन सिद्दीकी ने खुद को फर्जी फतवों और झूठे मुकदमों से परेशान बताते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को इच्छामृत्यु का प्रार्थना पत्र भेजा है. कामरान का कहना है कि उनकी शादी करीब छह वर्ष पहले बिजनौर जिले के शेरकोट निवासी खिजरा इस्लाम से हुई थी और उनसे एक बेटी भी है. आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर शेरकोट के शहर के इमाम से फतवा जारी करा दिया, जिसके आधार पर उनका तलाक करा दिया गया.
कामरान के मुताबिक उनकी पत्नी 6 जून 2021 को बिना बताए घर से चली गई और तब से वह अपने बहनोई के साथ रह रही है. उन्होंने दावा किया कि देवबंद के नाम से जो फतवा पेश किया गया वह फर्जी है और सहारनपुर पुलिस की आख्या रिपोर्ट में भी इसे जारी या लिखा हुआ नहीं बताया गया है.
कामरान का आरोप है कि शेरकोट के शहर इमाम पर पहले भी लोगों से अवैध वसूली और फर्जी फतवे जारी करने के आरोप लगते रहे हैं. कामरान सिद्दीकी का कहना है कि उनके खिलाफ और उनके परिवार के लोगों पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनमें कुछ मामले हल्द्वानी, बिजनौर और अन्य अदालतों में विचाराधीन हैं। उनका आरोप है कि लगातार मुकदमों और सामाजिक दबाव के कारण वह और उनका परिवार मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं.
इसी से आहत होकर कामरान ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की मांग करते हुए इच्छामृत्यु की अनुमति देने की बात कही है. साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग भी उठाई है.