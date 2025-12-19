पैगम्बर का जिक्र करने वाले मुस्लिम SI को लाइन हाजिर करने से उलेमा नाराज; अपराध नहीं है धार्मिक मिसाल देना

Advertisement
Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस इंस्पेक्टर को पैगंबर मोहम्मद (स.अ) का जिक्र करना भारी पड़ गया. SI आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच जारी है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 19, 2025, 01:59 PM IST

Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तैनात ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर (टीएसआई) आफाक खान को ड्यूटी के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के एक संदेश का जिक्र करने पर लाइन हाजिर कर लिया गया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के जरिए की गई है. मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर उनके आचरण की जांच भी शुरू कर दी गई है. वहीं, इस मामलमे में उलेमा और लीडरान के बयान आने शुरू हो गए हैं. मौलाना सूफियान निजामी ने कहा है कि हाल ही में कई पुलिसकर्मी धार्मिक जुलूस में शामिल हुए उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई.

इंटर कॉलेज में चलाआ था जागरुकता प्रोग्राम

करीब एक हफ्ते पहले टीएसआई आफाक खान एक इंटर कॉलेज में छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे थे. इसी दौरान नियमों की जानकारी देते हुए उन्होंने पैगंबर का नाम लेकर धार्मिक बातें कीं और कहा कि जिन घरों में बेटियां होती हैं, वहां बरकत होती है. यह पूरा घटनाक्रम किसी ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया, जो 9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति

वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. उनका आरोप था कि एक सरकारी अधिकारी ने वर्दी में और सरकारी ड्यूटी के दौरान धर्म विशेष का प्रचार किया है, जो नियमों का उल्लंघन है. इसके बाद 15 दिसंबर को संगठनों ने पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है.

एसपी ने लिया संज्ञान

शिकायत मिलने के बाद एसपी विनोद कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए और टीएसआई आफाक खान को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया, पुलिस प्रशासन का कहना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी अधिकारी द्वारा ड्यूटी के दौरान धार्मिक प्रचार करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है.

गौरतलब है कि टीएसआई आफाक खान इससे पहले भी अपने अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. कभी आम लोगों से संवाद, कभी गिफ्ट लेने और कभी अनोखे तरीके से यातायात नियम समझाने को लेकर वे चर्चा में रहे हैं. हालांकि, इस बार छात्राओं के बीच धार्मिक संदेश देना उनके लिए भारी पड़ गया.

इस पूरे मामले में बुद्धिजीवियों का रिएक्शन सामने आने लगा है. उनका कहना और पैगंबर मोहम्म (स.अ) इस देश का कोई भी कानून यह साबित नहीं कर सकता कि महान हस्तियों के शब्दों को कोट करना अपराध है.

समाजवादी प्रवक्ता ने कही ये बात

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और मशहूर वकील अब्दुल हफीज गांधी कहते हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर समाज के फायदे के लिए नैतिक संदेश शेयर करता है, तो उसे सिर्फ धार्मिक प्रोपेगैंडा कहकर खारिज करना जल्दबाजी होगी. अकसर लोग अलग-अलग धर्मों के अच्छे उदाहरणों का इस्तेमाल एजुकेट और मोटिवेट करने के लिए करते हैं.

मौलाना सुफियान निज़ामी ने की आलोचना

मौलाना सुफियान निज़ामी का कहना है कि इस देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है. उन्होंने पूछा है कि इस्लाम के पैगंबर के बारे में सिर्फ़ एक घटना बताना और सुधार के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी सज़ा के तौर पर एक मुस्लिम SI को लाइन हाजिर कर देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में कई अफ़सर उनके धार्मिक जुलूसों में बेरहमी से शामिल हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. यह कैसा इंसाफ़ है?

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

