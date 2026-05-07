कन्नौज में 14 साल की मदरसे की छात्रा को दीपू ने किया अपहरण, बंधक बनाकर किया गलत काम

Kannauj News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के हम्मालीपुरा इलाके में एक 14 साल की छात्रा के साथ कथित अपहरण और रेप का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित पड़ोस के एक घर की छत पर बंधी हुई और बेहोशी की हालत में मिली. लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी दीपू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस बाकी साथियों की तलाश में छापे मार रही है.

दरअसल, 3-4 मई 2026 को मदरसे से लापता हुई लड़की पड़ोस के एक घर की छत पर बेहोशी की हालत में बंधी हुई मिली. आरोप है कि दीपु नाम के युवक ने लड़की को यह कहकर बहला लिया कि उसकी मां बुला रही हैं और फिर उसे अपने घर ले गया. वहां उसे बंधक बनाकर रखा गया, नशीली दवा देकर बेहोश किया गया और उसके साथ रेप किया गया. आरोप है कि आरोपी ने लड़की की मांग में सिंदूर भी भरा और उसके पैरों में पायल और बिछिया पहनाई. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

वहीं, लापता छात्रा का परिवार लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ था. काफी खोजबीन के बाद लड़की ने किसी तरह फोन के जरिए अपने परिवार को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन तुरंत पुलिस के पास पहुंचे, इसके बाद सदर कोतवाली पुलिस परिवार के साथ मौके पर पहुंची, जहां एक घर की छत पर लड़की अचेत अवस्था में बंधी हुई मिली. पुलिस ने तुरंत छात्रा को वहां से सुरक्षित निकाला और मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी दीपु को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में नामजद दो अन्य आरोपी दीपु का भाई संजीव और उसका दोस्त धीरज अब भी फरार हैं. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

पीड़िता ने क्या कहा?

पीड़िता ने बताया कि वह मदरसे जा रही थी, तभी दीपू उसके पास आया और यह कहते हुए उसे अपने साथ ले गया कि उसकी मां उसे बुला रही है. इसके बाद वह लड़की को अपने घर ले गया और जबरदस्ती उसे बंधक बना लिया. इसके बाद उसने पीड़िता को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी दीपू ने उसके साथ बलात्कार किया. बाद में जब वह उसके पैरों में पायल और बिछुए पहना रहा था, तो उसने उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया. पीड़िता ने आगे बताया कि वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रही और उसने फ़ोन किया, जिससे आखिरकार उसकी जान बच गई.

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