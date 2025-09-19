नबी से मोहब्बत जताना गुनाह कैसे? कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर मुस्लिमों ने किया विरोध

Kanpur News Today: उत्तर प्रदेश में अब मोहब्बत का इज़हार भी मुसलमानों के लिए जुर्म बन गया है. बारावफ़ात से पहले 'I LOVE MOHAMMAD' लिखे बोर्ड को मुद्दा बनाकर यूपी पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के दो दर्जन से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर ठोक दी. सवाल यह है कि जब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई गई, तो फिर महज़ हिंदूवादी संगठनों के दबाव में पुलिस क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या मोहब्बत जताना अब कानून तोड़ना माना जाएगा?

दरअसल, कानपुर में बारावफ़ात से एक दिन पहले रौशनी में 'I LOVE MOHAMMAD' का साइन बोर्ड लगाया गया था. जिसे देखकर दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए थे. इसके अगले ही दिन जुलूस के दौरान कथित धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने के मामले में रावतपुर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के दो दर्जन से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं.

वहीं, गुरुवार (18 सितंबर) को ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के संस्थापक मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर हम मर्यादा में रह कर किसी से मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करते हैं. साथ ही स्टीकर या बोर्ड लगाते हैं, तो इसे जुर्म माना गया हो और जब जुर्म नहीं तो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई ग़ैर ज़िम्मेदाराना है.

मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि यह मुकदमा कुछ सिरफिरे नौजवानों के दबाव या शोरशराबा करने पर किया गया है. ऐसे में मैं समझता हूं कि यह मुकदमा नहीं है बल्कि हास्यस्पद काम है. ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के चीफ ने कहा, "भारत की संवैधानिक की धारा 25 हम सभी को यह इजाजत देता है कि किसी भी धर्म का पालन करें या किसी भी अराध्य में आस्था रखें, नबी से मोहब्बत करें और उसका इजहार करें. यह पुलिसिया कार्रवाई भद्दा मजाक है."

पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए मोहम्मद सुलेमान ने कहा,"यह कार्रवाई न सिर्फ पूरे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया में मजाक का सबब बनेगी कि कानपुर की पुलिस ऐसा भी करती है, जो इजहारे मोहब्बत पर भी मुकदमा दायर कर देती है." उन्होंने कहा, "इस काम से किसी को तकलीफ नहीं है, न ही किसी की आस्था को चोट पहुंचाई है. हमने सिर्फ अपनी अकीदत के तहत मोहब्बत का इजहार किया है."

ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि नौजवानों को अपनी मोहब्बत का खुलकर इज़हार करना चाहिए और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि हम लोग कभी कानून नहीं तोड़ते. जिन नौजवानों ने मोहब्बत जताने के लिए बोर्ड लगाया होगा, उस पर मुकदमा दर्ज करना ही गलत है. पुलिस बेवजह गुमराह करने वाले और कड़वे बयान दे रही है.

