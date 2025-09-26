I Love Muhammad प्रदर्शन को रोकने की अपील; कानपुर शहर के काजी ने लोगों से की ये गुजारिश

Kanpur I Love Muhammad controversy: I Love Muhammad के मामले पर विवाद बढ़ता देश कानपुर शहर के काजी ने एक वीडियो जारी करके अपील की है कि कानपुर शहर समेत देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोका जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Kanpur I Love Muhammad controversy: I Love Muhammad के पोस्टर लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ था. यह अभियान पूरे भारत में फैल गया है. कई राज्यों में इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने पर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमें भी दर्ज हुए. इसी कड़ी में कानपुर शहर के काजी, हाफीज कारी अब्दुल कुद्दूस ने I Love Muhammad के मामले पर शहर वासियों से शांति बनाए रहने की अपील की है. उन्होंने यह अपील एक वीडियो जारी करके की है.
उन्होंने कानपुर शहर के लोगों से खास कर मुसलमानों से शांति की अपील करते हुए कहा कि "मैं इलाके के जिम्मेदारों से अपील करता हूं I Love Mohammad को लेकर बच्चों को जुलूस निकालने से रोकें. उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन कानपुर से उठा और पूरे मुल्क में फैल गया है. जगह-जगह पर जो विरोध हो रहा है. हम अपने कानपुर का माहौल भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है.
कानपुर शहर के काजी अब्दुल कूद्दूस ने कहा कि "अपने शहर के ज़िम्मेदारों से हमारी गुज़ारिश है कि अपने-अपने इलाके में निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोकें. क्योंकि पुलिस भी अब टाइट होती नज़र आ रही है. उन्होंने आगे कहा कि अगर इस तरीके का हाल रहा तो हमारे शहर की अमन और शांति को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि हम कतई नहीं चाहते हैं न अधिकारी चाहते हैं कि अमन और शांति में कोई नुकसान पहुंचे. इसीलिए हर इलाके के ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी गहरी निगाह खुली रखें.
कानपुर शहर के काजी ने यह भी कहा कि खास तौर पर जुम्मा के दिन इलाकों के इमाम और ज़िम्मेदारों से गुज़ारिश है कि छोटे-बच्चे कतई कोई जुलूस न निकाले उनको सख्ती से मना करें आप ये करेंगे तो शहर में अमन शांति का माहौल बना रहेगा, वरना बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें. कानपुर के अधिकारियों से हमारी कई मर्तबा बैठक हुई है बड़ी संजीदगी से हमारे सामने सारी चीज़ें रखी गई है. उन्होंने कहा कि I LOVE MOHAMMAD के नाम पर FIR नहीं है, बैनर फाड़ने को लेकर FIR हुई है. उन्होंने कहा कि FIR वाले मामले में पुलिस की सफाई उनके सामने आ गई है.