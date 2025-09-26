Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2937495
Zee SalaamIndian Muslim

I Love Muhammad प्रदर्शन को रोकने की अपील; कानपुर शहर के काजी ने लोगों से की ये गुजारिश

Kanpur I Love Muhammad controversy:  I Love Muhammad के मामले पर विवाद बढ़ता देश कानपुर शहर के काजी ने एक वीडियो जारी करके अपील की है कि कानपुर शहर समेत देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोका जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:35 PM IST

Trending Photos

I Love Muhammad प्रदर्शन को रोकने की अपील; कानपुर शहर के काजी ने लोगों से की ये गुजारिश

Kanpur I Love Muhammad controversy: I Love Muhammad के पोस्टर लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर से विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ था. यह अभियान पूरे भारत में फैल गया है. कई राज्यों में इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने पर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमें भी दर्ज हुए. इसी कड़ी में कानपुर शहर के काजी, हाफीज कारी अब्दुल कुद्दूस ने I Love Muhammad के मामले पर शहर वासियों से शांति बनाए रहने की अपील की है. उन्होंने यह अपील एक वीडियो जारी करके की है. 

उन्होंने कानपुर शहर के लोगों से खास कर मुसलमानों से शांति की अपील करते हुए कहा कि "मैं इलाके के जिम्मेदारों से अपील करता हूं I Love Mohammad को लेकर बच्चों को जुलूस निकालने से रोकें. उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन कानपुर से उठा और पूरे मुल्क में फैल गया है. जगह-जगह पर जो विरोध हो रहा है. हम अपने कानपुर का माहौल भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है.

कानपुर शहर के काजी अब्दुल कूद्दूस ने कहा कि "अपने शहर के ज़िम्मेदारों से हमारी गुज़ारिश है कि अपने-अपने इलाके में निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोकें. क्योंकि पुलिस भी अब टाइट होती नज़र आ रही है. उन्होंने आगे कहा कि अगर इस तरीके का हाल रहा तो हमारे शहर की अमन और शांति को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि हम कतई नहीं चाहते हैं न अधिकारी चाहते हैं कि अमन और शांति में कोई नुकसान पहुंचे. इसीलिए हर इलाके के ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी गहरी निगाह खुली रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

कानपुर शहर के काजी ने यह भी कहा कि खास तौर पर जुम्मा के दिन इलाकों के इमाम और ज़िम्मेदारों से गुज़ारिश है कि छोटे-बच्चे कतई कोई जुलूस न निकाले उनको सख्ती से मना करें आप ये करेंगे तो शहर में अमन शांति का माहौल बना रहेगा, वरना बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न लें. कानपुर के अधिकारियों से हमारी कई मर्तबा बैठक हुई है बड़ी संजीदगी से हमारे सामने सारी चीज़ें रखी गई है. उन्होंने कहा कि I LOVE MOHAMMAD के नाम पर FIR नहीं है, बैनर फाड़ने को लेकर FIR हुई है. उन्होंने कहा कि FIR वाले मामले में पुलिस की सफाई उनके सामने आ गई है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Kanupr City Qazi I Love Muhammad ControversyI Love Muhammad Protest Spread Indiamuslim newsToday News

Trending news

Kanupr City Qazi I Love Muhammad Controversy
I Love Muhammad प्रदर्शन को रोकने की अपील; कानपुर शहर के काजी ने की ये गुजारिश
Araria
Araria:दांत तोड़े और पर्स छीना;ओवैसी के प्रोग्राम से लौट रहे पत्रकार मुनव्वर पर हमला
cctv in dargah Ajmer dargah
ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह में CCTV लगाने के प्रस्ताव पर बवाल, SP ने दिया ये आदेश
Israel
Palestinians के खिलाफ AI का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल, माइक्रोसॉफ्ट ने लिया एक्शन
Saudi Arab News
कौन हैं सऊदी अरब के नए ग्रैंड मुफ्ती डॉ. सालेह,इमाम अब्दुलअज़ीज़ के बाद हुई नियुक्ति
sonia gandhi
Gaza नरसंहार पर मौन हैं पीएम मोदी, सोनिया गांधी का सरकार पर ज़ोरदार हमला
I Love Muhammad
हिंदू संगठन की धमकी, इजराइल जैसा करेंगे काम; I Love Muhammad पर नफरती पैगाम
Sohrabuddin
Sohrabuddin Case:भाई रुबाबुद्दीन ने HC का किया रुख; CBI स्पेशल कोर्ट के फैसले से खफा
Maulana Khalid Rashid
Punjab बाढ़ पीड़ितों के लिए इस्लामिक सेंटर आफ इंडिया से रवाना हुआ राशन से भरा ट्रक
Malegaon blast case
Malegaon Blast Case में लगा संगीन इल्जाम, अब बनाया दिया कर्नल; BJP नेताओं ने दी बधाई
;