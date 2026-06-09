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सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को मुस्लिम औरत के बुर्के से ऐतराज, इलाज से किया इनकार!

UP Muslim Woman Harassment Video: कानपुर के डफरिन अस्पताल मजहब के आधार पर भेदभाव का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि उस पर डॉक्टरों ने बुर्का उतारने के लिए दबाव बनाया, और ऐसा न करने पर इलाज करने से इनकार कर दिया.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST
सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को मुस्लिम औरत के बुर्के से ऐतराज, इलाज से किया इनकार!
Image Credit: मुस्लिम महिला को हिजाब न उतारने पर डॉक्टरों का इलाज से इनकार

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