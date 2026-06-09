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Kanpur News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मजहबी पहचान, खान-पान, पहनावे और इबादत को लेकर अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है. इसी तरह का एक मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एक जिला अस्पताल की कर्मचारी ने मुस्लिम महिला को महज उसके पहनावे को लेकर इलाज करने से इंकार कर दिया. पीड़िता ने इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है.
दरअसल, कानपुर के डफरिन जिला महिला अस्पताल से सामने आए इस मामले ने सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा कर दिया है. एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि इलाज के लिए पहुंचने पर डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों ने उससे हिजाब हटाने को कहा, और ऐसा न करने पर इलाज करने से इनकार कर दिया.
महिला का कहना है कि वह इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी, जहां पहले उसे इंतजार कराया गया और बाद में हिजाब उतारने की बात कही गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
कानपुर के उर्सला अस्पताल में इलाज कराने पहुंची एक मुस्लिम महिला का आरोप है कि डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों ने उससे चेहरे से हिजाब हटाने को कहा। महिला का दावा है कि ऐसा न करने पर उसे उपचार देने से इनकार कर दिया गया। #ursla #kanpur pic.twitter.com/Mm6p70wqXn
— Pawan Kumar Sharma (@pawanks1997) June 8, 2026
वीडियो में महिला आरोप लगाते हुए कहती नजर आती है कि दो महिला डॉक्टरों ने उससे हिजाब हटाकर आने को कहा. महिला के मुताबिक, वह लगभग आधे घंटे तक अस्पताल में इंतजार करती रही, लेकिन बाद में उसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि इलाज के लिए हिजाब हटाना होगा. उसने यह भी सवाल उठाया कि मास्क हटाने की बात समझ में आती है, लेकिन हिजाब हटाने का निर्देश क्यों दिया गया? यह समझ से परे है. उसका कहना है कि अगर इलाज के लिए हिजाब हटाना है तो समझ में आता है, लेकिन डॉक्टरों ने इससे साफ इनकार कर दिया है.
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में चोरी की घटनाओं का हवाला देकर सुरक्षा वजहों से हिजाब हटाने को कहा गया. उसने सवाल उठाया कि जब अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो फिर चेहरा ढकने को लेकर आपत्ति क्यों की जा रही है? महिला ने यह भी कहा कि अस्पताल में सभी समुदाय की महिलाएं इलाज के लिए आती हैं, फिर सिर्फ उसे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि उसने डॉक्टर के सामने चेहरे से मास्क हटा दिया था.
हिंदुस्तान ने अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. रुचि जैन के हवाले से बताया कि महिला वीडियो में उनके पास आने की बात कह रही है, लेकिन वह उनसे नहीं मिली. डॉ. रुचि जैन ने बताया कि महिला अस्पताल होने की वजह से सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, खासकर नवजात बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए. उन्होंने कहा कि संदिग्ध स्थिति में पहचान सुनिश्चित करने के लिए चेहरा देखने की जरूरत पड़ सकती है.
डफरिन जिला महिला अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. जैन ने यह भी कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है और चेहरे की पहचान सीसीटीवी में स्पष्ट नहीं होती, तो परेशानी हो सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि महिला डॉक्टर के सामने हिजाब हटाने में क्या आपत्ति हो सकती है? वहीं, पीड़िता का कहना है कि उसे महिला डॉक्टरों के सामने इलाज या दूसरे चिकित्सकीय जांच पड़ताल के लिए बुर्का हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की मंशा इसको पूरी तरह से उतारकर ही इलाज के लिए आने को कहा गया.