Kanpur News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मजहबी पहचान, खान-पान, पहनावे और इबादत को लेकर अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है. इसी तरह का एक मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एक जिला अस्पताल की कर्मचारी ने मुस्लिम महिला को महज उसके पहनावे को लेकर इलाज करने से इंकार कर दिया. पीड़िता ने इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है.



दरअसल, कानपुर के डफरिन जिला महिला अस्पताल से सामने आए इस मामले ने सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा कर दिया है. एक मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि इलाज के लिए पहुंचने पर डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों ने उससे हिजाब हटाने को कहा, और ऐसा न करने पर इलाज करने से इनकार कर दिया.