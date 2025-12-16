गर्भवती रुकसार के पेट पर रोहित यादव ने मारी लात, पीड़िता ने दर्ज काराया मुकदमा

Uttar Pradesh News: अकबरपुर मेडिकल कॉलेज में डेली चेकअप के लिए गई गर्भवती महिला रुकसार के पेट पर वहीं के कर्मचारी रोहित यादव द्वारा लात मारने की घटना तूल पकड़ चुकी है. मामले की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मौके पर पहुंचीं और पीड़िता से मुलाकात की. इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से चिंतित करने वाली खबर सामने आई है. कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में डेली चेकअप के लिए आई एक मुस्लिम गर्भवती महिला पर उसी कॉलेज में काम करने वाले रोहित यादव ने हमला किया. इस घटना के बाद पीड़िता ने अकबरपुर थाने में लिखित शिकायत की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
दरअसल, सात महीने की गर्भवती महिला रुकसार बीते सोमवार (15 दिसंबर) को अपने डेली चेकअप के लिए अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज गई थी, इसी कॉलेज में काम करने वाले रोहित यादव ने गर्भवती रुकसार से अवैध वसूली करने की कोशिश की और पांच सौ रुपये की मांग कर दी. रुकसार के पति उस्समान ने अवैध रूप से पैसे देने के मना कर दिया, जिसके बाद रोहित ने गाली-गलौज शुरू कर दिया. रुकसार के मुताबिक रोहित यादव ने उनके पति के साथ मार-पीट शुरू कर दिया और उस्समान के जेब से 340 रुपये जबरन निकाल लिए.
जब उस्समान और रुकसार ने जबरन पैसे छीनने का मजीद विरोध किया तो गुस्साए रोहित यादव ने गर्भवती रुकसार की पेट पर जोर से लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गई. लगभग 10 मींटर तक जमीन पर पड़ी रही. उन्हें इस हमले से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचने का डर है. साथ ही इस घटना से उन्हें मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंची है.
इस घटना के बाद पीड़िता रुकसार ने स्थानीय अकबरपुर पुलिस थाने में रोहित यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. लेकिन पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.
वहीं, इस घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला मौके पर पहुंचीं और पीड़िता से मुलाकात की. राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई. साथ ही प्रतिभा शुक्ला ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.