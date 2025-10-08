Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2953560
Zee SalaamIndian Muslim

कानपुर में मस्जिद के बाहर धमाका; कई घायल, आतंकियों ने अपनाया मालेगांव पैटर्न!

Kanpur Bomb Blast News: कानपुर के मिश्री बाजार में मस्जिद के पास दो स्कूटियों में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें दस लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर है. इस धमाके बाद 17 साल पहले मालेगांव शहर में मस्जिद के बाहर बाइक में हुए धमाके की याद ताजा हो गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:25 PM IST

Trending Photos

कानपुर में मस्जिद के बाहर विस्फोट के बाद जांच के करते अधिकारी
कानपुर में मस्जिद के बाहर विस्फोट के बाद जांच के करते अधिकारी

Kanpur Blast Case: कानपुर में बुधवार (8 अक्टूबर) की शाम को भीषण धमाका होने से अफरातफरी मच गई. फर्रुखाबाद हादसे के कुछ ही दिनों बाद यह दूसरी बड़ी घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, मूलगंज थाना क्षेत्र के मिश्री बाजार स्थित बिसातखाना इलाके में मस्जिद के पास खड़ी दो स्कूटियों में अचानक विस्फोट हुआ. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक सुनाई दी. आसपास की दुकानों की फॉल सीलिंग गिर गई और मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है.

इस धमाके में दस लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक औरत, कई दुकानदार और ग्राहक शामिल हैं. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है. उर्सला अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि वहां आठ घायलों को भर्ती कराया गया था. इनमें चार को गंभीर हालत में लखनऊ भेजा गया, जबकि दो लोग इलाज के बाद घर चले गए।. बाकी दो अभी उर्सला अस्पताल में भर्ती हैं.

सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

घटना के बाद फोरेंसिक टीम, बम स्क्वायड और एटीएस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि दोनों स्कूटियों में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी. साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि दिवाली से पहले पटाखे बनाने के लिए विस्फोटक एक जगह जमा किए गए हों. हालांकि धमाके से हुई तबाही को देखते हुए खतरनाक विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने की आशंका ज्यादा गहरी हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक, धमाका शाम करीब सात बजे हुआ, जब बाजार में भीड़ थी और लोग खरीदारी कर रहे थे. इस बीच स्कूटियों में विस्फोट से दुकानदार, कारीगर और ग्राहक घायल हो गए. घायलों में बेकनगंज की रहने वाली कूड़ा बीनने वाली किशोरी सुहाना, लाल बंगला निवासी 58 वर्षीय दुकानदार अश्विनी कुमार, पश्चिम बंगाल मूल के 35 वर्षीय ज्वेलरी कारीगर रईसुद्दीन, स्पोर्ट्स उत्पाद की दुकान चलाने वाले 24 वर्षीय अब्दुल, बैग की दुकान के मालिक 25 वर्षीय मो. मुर्सलिन और बेल्ट व चश्मे की दुकान पर काम करने वाला 15 वर्षीय जुबीन शामिल हैं.

घटना स्थल पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी समेत भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस स्कूटियों के मालिकों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और हर पहलू से जांच कर रही है ताकि धमाके की असली वजह का पता लगाया जा सके.

मालेगांव में भी इसी तरह हुआ था ब्लास्ट

बता दें, 30 सितंबर 2008 में भी इसी तरह से मालेगांव शहर की एक मस्जिद के सामने बाइक में जोरदार धमाका हुआ था. इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग थे. रमजान का महीना होने की वजह से मौके पर काफी भीड़ थी. मालेगांव में हुआ धमाका इतना भीषण था कि आसपास की दुकानें, मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे. 

इस जांच में अभिनव भारत नाम की संस्था पर आरोप लगे. जांच एजेंसियों ने 23 अक्टूबर 2028 को पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिवनारायण कालसांगरा, श्याम भावरलाल साहू और कर्नल पुरोहित प्रसाद को किया था. बाद में स्वामी असीमानंद को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया था. बीते 31 जुलाई 2025 को NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. 

यह भी पढ़ें: CJI पर जूता फेंकने की घटना पर ओवैसी ने सरकार को घेरा, बोले- वकील राकेश की जगह अगर को असद होता तो...

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsKanpur Blast Casekanpur police news

Trending news

Asaduddin Owaisi
CJI पर जूता फेंकने की घटना पर ओवैसी ने सरकार को घेरा, बोले- राकेश की जगह असद होता...
azam khan
आज़म खान बोले, "रोएंगे नहीं तो, मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे हमारी दास्ताँ सुनने वाले"
UP News
मिर्जापुर में बाबा खा ने मां दुर्गा की तस्वीर के साथ की छेड़छाड़; पुलिस ने दबोचा
UP News
अखिलेश से मुलाकात के दौरान आजम खान का दिखा रोला; सपा प्रमुख ने मानी सारी शर्तें!
Omar M Yaghi
कौन हैं नोबेल पुरस्कार विजेता उमर एम यागी? जिनके अविष्कारों से बदलने वाली है दुनिया
jammu kashmir news
जमीन से आसमान तक...कश्मीर का वो नगीना, जो बने राफेल के पहले पायलट; कहानी हिलाल की
Sara Khan Krish Pathak Court Marriage
इस मुस्लिम TV एक्ट्रेस ने कृष पाठक से की शादी, सोशल मीडिया पर किया ऐलान
Class erupt between Pakistan Army and TTP
11 सैनिकों के बदले 19 आतंकियों को पहुंचाया जहन्नुम, पाक सेना और TTP में खूनी संघर्ष
Deepika Padukone hijab Controversy
मुस्लिमों की लिबास में मस्जिद जाने पर दीपिका और रणवीर ट्रोलिंग के हुए शिकार
Uttarakhand Madarsa Board News
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाले कानून पर भड़के पूर्व CM हरीश रावत