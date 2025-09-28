Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2940227
Zee SalaamIndian Muslim

कानपुर में जुमे की नमाज के बाद ऑडियो क्लिप पर बवाल; जुबैर को पुलिस ने किया अरेस्ट

I Love Muhammad Row in Kanpur: बारावफात पर कानपुर में 'I Love Muhammad' के बैनर को लेकर विवाद हो गया था. इसको लेकर कानपुर समेत पूरे देश में विरोध हो रहा है. बीते शुक्रवार को भी जुमे की नमाज पर जब एक मुस्लिम नौजवान लाउडस्पीकर कुछ बजाने की कोशिश की तो पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:01 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक AI तस्वीर
प्रतीकात्मक AI तस्वीर

Kanpur News Today: कानपुर में 'I Love Muhammad' का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने एक और मामले में बड़ी कार्रवाई की है. बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे की नमाज के बाद कथित भड़काऊ ऑडियो क्लिप बजाने के मामले में पुलिस ने एक 46 साल मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इस घटना से इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी.

पूर्वी डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने इतवार (28 सितंबर) को बताया कि रेलबाजार थाने में जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. वह कानपुर के चंदारी इलाके के सुजातगंज के रहने वाले हैं. पुलिस ने इस मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में सुजातगंज पुलिस चौकी इंचार्ज राज मोहन मिश्रा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. 

चौकी इंचार्ज राज मोहन मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी जुबैर, मदर होटल चौराहे के पास भड़काऊ ऑडियो क्लिप बजा रहा था. इसका मकसद लोगों को सरकार और प्रशासन के खिलाफ भड़काना था. यह घटना शुक्रवार को अजमेरी मस्जिद में नमाज खत्म होने के तुरंत बाद हुई. जैसे ही भड़काऊ क्लिप बजाई गई, मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल तनावपूर्ण होने लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

डीसीपी गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. लाउडस्पीकर से भीड़ से शांत रहने की अपील की गई और थोड़ी ही देर में भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हालात बिगड़ सकते थे. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी जुबैर को शुक्रवार रात ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. वहीं, अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.  

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कानून-व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) अशुतोष कुमार ने कहा कि जिलेभर में पुलिस सतर्क है. उन्होंने आगे कहा, "पुलिस टीमें जमीनी हालात पर लगातार नजर रख रही हैं. संवेदनशील इलाकों में स्थानीय खुफिया एजेंसी के कर्मचारी सादी वर्दी में एक्टिव हैं.सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है. कोई भी शख्स माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." 

यह भी पढ़ें: कलकत्ता HC के आदेश से हिमंता बिस्वा सरमा ने नहीं लिया सबक; 24 लोगों को बांग्लादेश धकेला

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP NewsKanpur Newsmuslim news

Trending news

Assam news
HC के आदेश से हिमंता बिस्वा सरमा ने नहीं लिया सबक; 24 लोगों को बांग्लादेश धकेला
Ghaziabad
Ghaziabad: दोस्त का मोबाइल चोरी करना कैसे बन गया आदिल की हत्या की वजह?
Israel
Israel के पाकिस्तानी जहाज पर हमला करने का क्या है पूरा मामला? 27 लोग थे सवार
Giriraj Singh I Love Muhammad
BJP नेता Giriraj Singh भी बोले, I Love Muhammad; पोस्ट हुआ जमकर वायरल
Modinagar
Modinagar: मंदिर के बाहर मुसलमानों की दुकानें बर्दाश्त नहीं; हिंदू संगठनों का बवाल
AIMPLB
Tamil Nadu सरकार के वक्फ पर फैसले से खुश है AIMBLB; दूसरे राज्यों से की बड़ी अपील
Uttar Pradesh School Burqa controversy
पैरेंट्स मीटिंग में बुर्का पर रोक; महिलाओं ने स्कूल में एंट्री न मिलने पर काटा बवाल
Uttar Pradesh news
I Love Muahammad अभियान पर रोक लगाने की अपील, मौलाना खालिद रशीद ने जारी किया बयान
Gujarat
Gujarat: बहियाल में कैसे भड़की हिंसा, मुस्लिम समुदाय ने पुलिस पर लगाया संगीन इल्जाम?
Mohammad Hamid garba News
लाख चेतावनी के बावजूद भी हामिद ने गरबा पंडाल में किया प्रवेश, लोगों ने कर दी पिटाई
;