कानपुर में जुमे की नमाज के बाद ऑडियो क्लिप पर बवाल; जुबैर को पुलिस ने किया अरेस्ट

Kanpur News Today: कानपुर में 'I Love Muhammad' का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पुलिस ने एक और मामले में बड़ी कार्रवाई की है. बीते शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे की नमाज के बाद कथित भड़काऊ ऑडियो क्लिप बजाने के मामले में पुलिस ने एक 46 साल मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इस घटना से इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी.

पूर्वी डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने इतवार (28 सितंबर) को बताया कि रेलबाजार थाने में जुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. वह कानपुर के चंदारी इलाके के सुजातगंज के रहने वाले हैं. पुलिस ने इस मामले में 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में सुजातगंज पुलिस चौकी इंचार्ज राज मोहन मिश्रा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है.

चौकी इंचार्ज राज मोहन मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी जुबैर, मदर होटल चौराहे के पास भड़काऊ ऑडियो क्लिप बजा रहा था. इसका मकसद लोगों को सरकार और प्रशासन के खिलाफ भड़काना था. यह घटना शुक्रवार को अजमेरी मस्जिद में नमाज खत्म होने के तुरंत बाद हुई. जैसे ही भड़काऊ क्लिप बजाई गई, मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल तनावपूर्ण होने लगा.

डीसीपी गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. लाउडस्पीकर से भीड़ से शांत रहने की अपील की गई और थोड़ी ही देर में भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो हालात बिगड़ सकते थे. पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी जुबैर को शुक्रवार रात ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. वहीं, अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कानून-व्यवस्था के संयुक्त पुलिस आयुक्त (लॉ एंड ऑर्डर) अशुतोष कुमार ने कहा कि जिलेभर में पुलिस सतर्क है. उन्होंने आगे कहा, "पुलिस टीमें जमीनी हालात पर लगातार नजर रख रही हैं. संवेदनशील इलाकों में स्थानीय खुफिया एजेंसी के कर्मचारी सादी वर्दी में एक्टिव हैं.सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है. कोई भी शख्स माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

