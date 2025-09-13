UP: 'I Love Mohammad' का साइन बोर्ड लगाने पर मुस्लिम नौजवानों पर FIR; हिंदू संगठनों ने बताया था नई परंपरा

Kanpur News Today: उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों की दखलअंदाजी अब प्रशासनिक कामों में भी देखने को मिल रही है. इसकी वजह यह है कि कानपुर में ईद-ए-मिलादुन्नबी पर बारावफात के जुलूस के दौरान कुछ मुस्लिम नौजवानों ने कथित तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की. इस मामले में हिंदूवादी नेताओं की शिकायत के हफ्तेभर बाद पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों पर एफआईआर दर्ज की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कानपुर की रावतपुर पुलिस ने बारावफात जुलूस के दौरान माहौल बिगाड़ने और हिंदू धार्मिक पोस्टर फाड़ने के आरोप में 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इसमें 8 नामजद और 15 अज्ञात लोग शामिल हैं. पुलिस ने दावा किया है कि यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई है.

'I Love Mohammad' बोर्ड को लेकर विवाद

इस विवाद की शुरुआत रावतपुर के सैय्यद नगर में 4 सितंबर से शुरू हुई, जब ईद-ए-मिलादुन्नबी पर बारावफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक जगह पर 'I Love Mohammad' नाम से साइन बोर्ड लगाया था. इस साइन बोर्ड को देखकर हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए और जमकर हंगामा किया. हिंदूवादी नेताओं ने इसे नई परंपरा बताते हुए विरोध जताया.

हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या भारी पुलिस फोर्स जिला प्रशासन ने तैनात कर दिया. घंटों तक चले तनावपूर्ण हालात के बाद साइन बोर्ड को हटा दिया गया. हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि बारावफात के जुलूस में शामिल कुछ नौजवानों ने गाड़ियों में सवार होकर हिंदू धार्मिक पोस्टरों को फाड़ दिया. हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस ने समय रहते हालात को संभाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

हंगामे के बाद पुलिस ने इस मामले में दरोगा पंकज शर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में में शराफत हुसैन, सबनूर आलम, बाबू अली, मोहम्मद सिराज, रहमान, इकराम अहमद, इकबाल, बंटी, कुन्नू कबाड़ी और अन्य 15 अज्ञात लोगों के नाम आरोपियों की लिस्ट में शामिल है.

पुलिस ने क्या कहा?

ADCP कपिल देव सिंह ने बताया कि पूरा मामला बारावफात के जुलूस से जुड़ा हुआ है. जब सैय्यद नगर के जफर वाली गली में समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा साइन बोर्ड लगाया था. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को इस साइ बोर्ड को लेकर आपत्ति थी. बीते सालों में ऐसा कुछ नहीं था और यह नई परंपरा शुरू की गई है.

एडीसीपी कपिल देव सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासन प्रशासन की तरफ से भी निर्देश मिला था कि इस मौके पर कोई नई परंपरा न शुरू होने पाए. उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि साइन बोर्ड लगाना नई परंपरा में शामिल था, जबकि यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लड़कों के जरिये पोस्टर्स भी फाड़े गए थे. कपिल देव सिंह ने बताया कि इस मामले में हल्का इंचार्ज एसआई पंकज शर्मा की तहरीर पर 8 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है.

