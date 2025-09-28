पैरेंट्स मीटिंग में बुर्का पर रोक; महिलाओं ने स्कूल में एंट्री न मिलने पर जमकर काटा बवाल

Uttar Pradesh School Burqa controversy: उत्तर प्रदेश के एक प्राइवेट स्कूल में पैरेंट्स मीटिंग में बुर्का पहनकर आने पर महिला अभिभावकों को स्कूल में एंट्री नहीं दी गई. इस घटना के बाद महिला अभिभावकों ने स्कूल के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. पूरी जानकारी के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh School Burqa controversy: उत्तर प्रदेश में बुर्का को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक स्कूल में महिला अभिभावकों को इस लिए नहीं प्रवेश करने दिया गया, क्योंकि वे बुर्का पहन रखी थीं. इस घटना की जानकारी पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने कानपुर कैंट के विधायक हसन रूमी को दी. वहीं, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के कानपुर के चरारी क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में बीते शनिवार को पैरेंट्स मीटिंग थी. इसी दौरान मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां हिजाब में स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां के प्रबंधक ने मुस्लिम महिला अभिभावकों के प्रवेश पर रोक लगा दी. इस घटना से नाराज होकर मुस्लिम महिला अभिभावकों ने वहीं पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत कराया.
मुस्लिम छात्रों के हिजाब या नकाब पहनकर स्कूल जाने पर कई सालों से हिंदूवादी लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की जाती है. साथ ही कई स्कूलों के प्रबंधकों ने भी हिजाब पहनकर स्कूल आने वाली मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की है. इन कार्रवाइयों के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि स्कूल में ड्रेस कोड है, इस लिए सभी छात्र-छात्राओं को ड्रेस पहनकर आना होगा. लेकिन इस मामले में सवाल यह उठता है कि हिजाब को भी ड्रेस कोर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? जब सिख धर्म की "पगड़ी" (दस्तार) को ड्रेस कोड में शामिल किया जा सकता है, वेस्टर्न ड्रेस को स्कूल के ड्रेस कोड में शामिल किया जा सकता है, तो हिजाब क्यों नहीं?
गौरतलब है कि पहली बार स्कूल में बुर्का पहनकर आने पर विवाद कर्नाटक में हुआ था. यहां साल 2022 में एक यूनिवर्सिटी में मुस्कान नाम की एक मुस्लिम छात्रा के बुर्का पहनकर स्कूल आने पर विवाद खड़ा हो गया था. स्कूल के कुछ हिंदूवादी छात्रों ने मुस्लिम युवती के बुर्का पहनने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी. साथ ही हिंदूवादी छात्रों ने बुर्का के विरोध में भगवा शॉल लेकर स्कूल आने लगे थे. इस मामले पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे.