कानपुर स्कूटी ब्लास्ट: UP पुलिस का बड़ा खुलासा, ऐसे हुए थे विस्फोट; जांच जारी

Kanpur Scooter Blast Case: कानपुर के मिश्री मार्केट में मौजूद स्कूटी में हुए धमाके की घटना से दहशत का माहौल बन गया था. लेकिन इस मामले को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने खुलासा किया कि स्कूटी में बम विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि अवैध पटाखों का विस्फोट था. पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले में जाचं जारी है. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:10 PM IST

कानपुर स्कूटी ब्लास्ट: UP पुलिस का बड़ा खुलासा, ऐसे हुए थे विस्फोट; जांच जारी

Kanpur Scooter Blast Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीते बुधवार (8 अक्टूबर) को मिश्री बाजार में में मरकज मस्जिद से 100 मीटर दूर स्कूटी में जोरदार विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में 12 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. अब इस विस्फोट की घटना को लेकर जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बड़ा खुलासा किया है. शुरुआत में इसे बम ब्लास्ट माना गया, लेकिन जांच में पता चला कि यह अवैध पटाखों की वजह से हुआ धमाका था.

इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और कई दुकानों से भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं. जॉइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शुरुआती सूचना के आधार पर पुलिस को ऐसा लगा कि स्कूटी में विस्फोटक रखकर धमाका किया गया है. इसकी गंभीरता को देखते हुए एंटी टेरर स्क्वॉड सहित अन्य एजेंसियों को इस मामले की सूचना दी गई. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि स्कूटी के पास अवैध पटाखों की मंडी लगती थी.

जांच में सामने आया कि धमाका कम तीव्रता वाले विस्फोटक (लो एक्सप्लोसिव) की वजह से हुआ, जो आमतौर पर पटाखों में इस्तेमाल होता है. पुलिस ने तुरंत इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया. इस दौरान कई दुकानों से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ. जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया कि इस मामले में करीब छह लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पटाखे कहां से लाए गए और इनका स्रोत क्या है. हिरासत में लिए गए लोग इस मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिन दुकानों से पटाखे बरामद हुए हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. जॉइंट कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि इस घटना से शहर की कानून-व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. पुलिस अवैध पटाखा कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

Kanpur Scooter Blast Case

