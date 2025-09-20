I Love Muhammad: नौजवानों पर कार्रवाई करके फंसी कानपुर पुलिस, मुस्लिम समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन
I Love Muhammad: नौजवानों पर कार्रवाई करके फंसी कानपुर पुलिस, मुस्लिम समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad का बोर्ड लगाने पर कार्रवाई हुई. इस कार्रवाई के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. कानपुर में इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:28 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद (स.) का एक बैनर लगाने के खिलाफ पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज किया और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के खिलाफ कानपुर के शारदानगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और पुलिस से FIR रद्द करने की मांग की. 

I Love Muhammad लिखने पर कार्रवाई करने का मामला अब तूल पकड़ लिया है. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इस कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं. वहीं, मुस्लिम धर्म के उलमा-ए-किराम ने भी इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया. साथ ही मुस्लिम समुदाय ने सोशल मीडिया पर I love Muhammad लिख कर ट्रेंड कराया और पुलिस को चुनौती दी कि हमें भी गिरफ्तार किया जाए. 

इन सब के बीच मुस्लिम समुदाय में संवैधानिक दायरे में अपनी धार्मिक आजादी को लोकर चिंतित है और कानपुर में हुए कार्रवाई को लेकर आक्रोश भी है. कानपुर के शारदा नगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान जमकर I Love Muhammad के नारे लगाए गए. साथ ही पुलिस-प्रशासन पर मुस्लिम नौजवानों पर से FIR हटाने के लिए दबाव बनाए गए. 

गौरतलब है कि कानपुर के सैयद नगर में ईद-ए-मिलाद-उन नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया था.  I Love Muhammad वाले बोर्ड के विरोध में हिंदू समुदाय के लोग खड़े हो गए, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे. वहीं, पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए I Love Muhammad का बोर्ड चौराहे से हटवा दिया था. पुलिस ने तर्क दिया कि इससे पहले कभी ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया. पुलिस ने नई परंपरा बताते हुए बोर्ड को हटा दिया और कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई भी की. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

I Love Muhammad Sharda Nagar ProtestKanpur I Love Muhammad board casemuslim newsToday News

