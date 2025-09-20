I Love Muhammad: नौजवानों पर कार्रवाई करके फंसी कानपुर पुलिस, मुस्लिम समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद (स.) का एक बैनर लगाने के खिलाफ पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज किया और 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के खिलाफ कानपुर के शारदानगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और पुलिस से FIR रद्द करने की मांग की.

I Love Muhammad लिखने पर कार्रवाई करने का मामला अब तूल पकड़ लिया है. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इस कार्रवाई का विरोध कर चुके हैं. वहीं, मुस्लिम धर्म के उलमा-ए-किराम ने भी इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया. साथ ही मुस्लिम समुदाय ने सोशल मीडिया पर I love Muhammad लिख कर ट्रेंड कराया और पुलिस को चुनौती दी कि हमें भी गिरफ्तार किया जाए.

इन सब के बीच मुस्लिम समुदाय में संवैधानिक दायरे में अपनी धार्मिक आजादी को लोकर चिंतित है और कानपुर में हुए कार्रवाई को लेकर आक्रोश भी है. कानपुर के शारदा नगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के दौरान जमकर I Love Muhammad के नारे लगाए गए. साथ ही पुलिस-प्रशासन पर मुस्लिम नौजवानों पर से FIR हटाने के लिए दबाव बनाए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि कानपुर के सैयद नगर में ईद-ए-मिलाद-उन नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाया गया था. I Love Muhammad वाले बोर्ड के विरोध में हिंदू समुदाय के लोग खड़े हो गए, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे. वहीं, पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए I Love Muhammad का बोर्ड चौराहे से हटवा दिया था. पुलिस ने तर्क दिया कि इससे पहले कभी ऐसा बोर्ड नहीं लगाया गया. पुलिस ने नई परंपरा बताते हुए बोर्ड को हटा दिया और कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई भी की.