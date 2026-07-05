'मुसलमान है, मारो...' ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर दानिश की पिटाई की? वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में सांप्रादयिकता अब संस्थागत रूप ले रही है. कानपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को इसलिए पिटाई की, क्योंकि वह मुस्लिम है. मौके पर ही पीड़ित ड्राइवर मोहम्मद दानिश ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड, जिसमें वह पुलिस वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने डंडों से मारा भाईया, मुसलमान बताकर मार रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान है, मारो. मेरी गाड़ी सीज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अधिकारी हैं." इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया. लोगों ने पुलिस के भीतर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह, घृणा और भेदभाव का इल्जाम लगाया. साथ ही मामले की जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.