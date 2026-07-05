'मुसलमान है, मारो...' ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर दानिश की पिटाई की? वीडियो वायरल

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में सांप्रादयिकता अब संस्थागत रूप ले रही है. कानपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को इसलिए पिटाई की, क्योंकि वह मुस्लिम है. मौके पर ही पीड़ित ड्राइवर मोहम्मद दानिश ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड, जिसमें वह पुलिस वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं, इन्होंने डंडों से मारा भाईया, मुसलमान बताकर मार रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान है, मारो. मेरी गाड़ी सीज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अधिकारी हैं." इस वीडियो के वायरल होने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचाया. लोगों ने पुलिस के भीतर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह, घृणा और भेदभाव का इल्जाम लगाया. साथ ही मामले की जांच कर दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.
ऑटो ड्राइवर दानिश ने वहीं मौजूद एक दीगर पुलिस वाले के सामने कहा कि हम यहीं गाड़ी बना रहे थे और पुलिस वाले मुझ पर मुकदमे दर्ज कर जेल में डालने को कह रहे हैं. इतने में ही आरोपी पुलिस कर्मी ने अपने फोन का कैमरा खोल कर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और कहा कि इस ड्राइवर के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है. इस पर पीड़ित ड्राइवर दानिश ने कहा कि क्या मेरे पास लाइसेंस नहीं रहेगा, तो आप मुझे मारोगे. ड्राइवर ने कहा कि हां मेरे पास लाइसेंस है, अभी हम मंगाकर दिखाएंगे. ड्राइवर ने पुलिस वालों पर इल्जाम लगाया कि ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि इन "कटूओ" से बोलते क्यों हो? इस बीच ट्रैफिक पुलिस पीड़ित ड्राइवर के ऑटो को सीज करके ले गई.
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर मोहम्मद दानिश ने ट्रैफिक पुलिस अनुपम सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाया, उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की, और ₹10,000 की अवैध रिश्वत मांगी. दानिश का कहना है कि सभी वैध कागजात होने के बावजूद उनका ऑटो ज़ब्त कर लिया गया, जब उन्होंने विरोध किया, तो आरोप है कि उन्हें पीटा गया और मुसलमान होने की वजह से जेल भेजने की धमकी दी गई.