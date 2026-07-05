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'मुसलमान है, मारो...' ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर दानिश की पिटाई की? वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: कानपुर में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर मोहम्मद दानिश ने ट्रैफिक पुलिस पर धर्म के आधार पर मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. दानिश का दावा है कि उनका ऑटो जब्त किया गया और उन्हें धमकाया गया, जिसके बाद निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 05, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:08 PM IST
'मुसलमान है, मारो...' ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर दानिश की पिटाई की? वीडियो वायरल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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