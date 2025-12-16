Advertisement
दिल्ली दंगों पर कूड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, सालों से जेल में कैद दो मुस्लिम युवकों हुए रिहा

Delhi Riots News: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार दो मुस्लिम युवकों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला मामला दर्ज होने की तिथि और दंगे के वीडियो क्लिप में विरोधाभास की वजह से दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:51 AM IST

Delhi Riots News: साल 2020 में नॉर्थ दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इन दंगों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने कई मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया, जो पिछले पांच सालों से जेल में कैद हैं. इनमें से कई युवकों को रिहा कर दिया गया है. इसी कड़ी में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 अन्य मुस्लिम युवकों को दिल्ली दंगों के आरोप से बरी करते हुए जमानत दे दी है. 

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने दंगे का आरोपी मोहम्मद फारूक और मुहम्मद शादाब को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. आरोपियों पर आगजनी, चोरी और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. जज प्रवीण सिंह ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी गवाह नंबर चार, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सुनील की गवाही के भरोसे पर गंभीर शक है, और सिर्फ उसके बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सही नहीं होगा.

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को शक का फायदा दिया और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को भीड़ का हिस्सा दिखाने के लिए पेश किया गया वीडियो क्लिप 24 फरवरी का था, जबकि शिकायत 25 फरवरी की घटनाओं से जुड़ी थी. इस विरोधाभास ने सरकारी केस को और कमजोर कर दिया. 

गौरतलब है कि मोहम्मद फारूक और मुहम्मद शादाब पर 25 फरवरी, 2020 को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के एक इलाके में दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से जमा होने और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, कोर्ट ने सबूतों की कमी और विरोधाभासों के कारण दोनों को बरी कर दिया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

