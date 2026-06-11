Delhi Riots 2020: साढ़े छह साल से देश की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में गिने जाने वाले अंकित शर्मा हत्याकांड पर अब अदालत का अंतिम फैसला आने वाला है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दौरान हुई इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और लोगों की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं.