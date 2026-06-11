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Delhi Riots 2020: साढ़े छह साल से देश की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में गिने जाने वाले अंकित शर्मा हत्याकांड पर अब अदालत का अंतिम फैसला आने वाला है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 के दंगों के दौरान हुई इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और लोगों की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं.
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत अंकित शर्मा हत्या मामले में 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान हुई थी. दंगों के बीच वह लापता हो गए थे और बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था.
इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है. जांच के बाद मामले की सुनवाई अदालत में चली, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे.
अंकित शर्मा के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था. इसी शिकायत को आधार बनाकर पुलिस ने जांच शुरू की और बाद में चार्जशीट अदालत में पेश किया.
अब लंबे इंतजार के बाद 7 जुलाई को अदालत यह तय करेगी कि इस बहुचर्चित मामले में आरोपियों पर लगे आरोप साबित होते हैं या नहीं. फैसले को लेकर पीड़ित परिवार के साथ-साथ आम लोगों और कानूनी जगत की भी नजरें अदालत पर टिकी हुई हैं.