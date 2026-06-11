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अंकित शर्मा हत्याकांड का इस डेट में आएगा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग हैं आरोपी

Ankit Sharma Murder Verdict: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों के दौरान हुई अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा अदालत 7 जुलाई को फैसला सुनाएगी. इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग आरोपी हैं. अब सबकी नजरें कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:41 PM IST
अंकित शर्मा हत्याकांड का इस डेट में आएगा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोग हैं आरोपी
Image Credit: (फाइल फोटो)

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