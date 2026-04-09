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दिल्ली दंगा केस में खालिद सैफी को राहत; कोर्ट ने इस काम के लिए दी 6 दिन की जमानत

Khalid Saifi Interim Bail in Delhi Riots Case: दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पिछले लगभग 6 सालों से जेल में बंद खालिद सैफी को उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. यह राहत मानवीय आधार पर महज कुछ दिनों के लिए दी गई है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:35 PM IST

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खालिद सैफी (फाइल फोटो)
खालिद सैफी (फाइल फोटो)

Delhi Riots 2020 Case: मुश्किल हालात में भी रिश्तों की अहमियत कम नहीं होती और अदालतें भी कई बार इंसानियत के इस पहलू को समझते हुए बड़ी राहत देती हैं. इसी कड़ी में साल 2020 दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी खालिद को राजधानी की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए राहत दी है. इस फैसले से खालिद सैफी के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. 

गुरुवार (9 अप्रैल) को कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद सैफी के अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद खालिद सैफी को भतीजी और भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए छह दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब लंबे समय से जेल में बंद रहने के वजह से वे अपने परिवार के खास मौकों से दूर रहे हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, खालिद सैफी ने अदालत से अपील की थी कि उन्हें परिवार में होने वाली शादी में शामिल होने की इजाजत दी जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें सीमित समय के लिए राहत दी है. इससे पहले बीते दिनों दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को भी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी.

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अपडेट जारी है........

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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