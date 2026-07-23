/अंकित शर्मा कत्ल केस में ताहिर हुसैन समेत 5 कसूरवारों से अदालत ने मांगी खास जानकारी

राज्य चुनें
Delhi Riots 2020 Case:दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार कई मुल्जिमों के खिलाफ अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं, और वह जेल में बंद हैं. हालांकि, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अफसर अंकित शर्मा कत्ल मामले में अब सजा तय होने की कार्रवाई अहम मोड़ पर पहुंच गई है. कड़कड़डूमा अदालत ने इस मामले में मुजरिम ठहराए गए तहिर हुसैन और चार दीगर कसूरवारों को अपनी मआशी और समाजी हैसियत का हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है.
अदालत ने मांगा मआशी और समाजी हलफनामा
अदालत ने यह भी साफ किया कि इन हलफनामों की बुनियाद पर सजा पर आगे की बहस होगी. वहीं तहिर हुसैन की तरफ से वकील की दरख्वास्त पर सजा पर होने वाली बहस 27 जुलाई तक मुल्तवी कर दी गई. एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत में गुरुवार (23 जुलाई) को मामले की सुनवाई हुई.
अदालत ने तहिर हुसैन की पैरवी कर रहे वकील राजीव मोहन समेत दूसरे वकीलों से कहा कि वे अपने-अपने मुवक्किलों से मशविरा करके उसी दिन उनकी मआशी और समाजी हालत से जुड़ा हलफनामा दाखिल करें. इसके बाद तहिर हुसैन के वकील ने अदालत से सजा पर बहस के लिए तारीख तय करने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए सुनवाई 27 जुलाई तक टाल दी.
IB अफसर के कत्ल साथ इन मामलों में अदालत ने ठहराया कसूरवार
गौरतलब है कि 13 जुलाई को अदालत ने तहिर हुसैन समेत कई मुल्जिमों को आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल और दूसरे जुर्मों में कसूरवार करार दिया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने तहिर हुसैन के खिलाफ लगाए गए इल्जामों को हर तरह के मुनासिब शक से परे साबित कर दिया है. इसी आधार पर अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 188, धारा 153ए को धारा 149 के साथ, धारा 147 को धारा 149 के साथ, धारा 148 को धारा 149 के साथ, धारा 365 को धारा 149 के साथ और धारा 302 को धारा 149 के साथ दोषी ठहराया.
इन धाराओं में सरकारी आदेश की अवहेलना, मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाना, गैर-कानूनी जमावड़े का हिस्सा बनना, हथियार के साथ दंगा करना, किडनैपिंग और कत्ल जैसे जुर्म शामिल हैं. हालांकि अदालत ने तहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, धारा 505 और धारा 109 तथा 114 के इल्जामों से बरी कर दिया.
जांच एजेंसियों ने तफ्तीश के बाद किया ये दावा
फैसले में तफ्तीश के दौरान जुटाए गए सबूतों का भी जिक्र किया गया है. अदालत के मुताबिक, 28 फरवरी 2020 को फॉरेंसिक टीम ने खजूरी ख़ास में तहिर हुसैन की इमारत और उसके आसपास के इलाके का मुआयना किया था. मौके पर इमारत की बाकायदा तलाशी भी ली गई. जांच के दौरान तहिर हुसैन के मकान के सामने और मेन करावल नगर रोड से चांद बाग पुलिया तक मलबा, पत्थर, ईंटें, टूटी बोतलें, तरल पदार्थ से भरी कांच की बोतलें, गोलियां और जली हुई चीजें बिखरी मिलीं.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन के मुताबिक, तहिर हुसैन की इमारत का इस्तेमाल दंगाइयों और दूसरे लोगों ने ईंट-पत्थर फेंकने, पेट्रोल और तेजाब से भरी बोतलें उछालने के लिए किया था. इमारत की तीसरी मंजिल और छत पर बड़ी तादाद में पत्थर, ईंटें, गुलेल, पेट्रोल से भरी कांच की बोतलें, जिनके मुंह पर कपड़े के टुकड़े लगाए गए थे, बरामद हुए. इसके अलावा मकान के बाहर सड़क पर भी जली और टूटी हुई चीजें पड़ी मिलीं.
गवाहों ने कोर्ट में क्या कहा?
तफ्तीश के अगले मरहले में दंगा केस में गिरफ्तार लोगों की तस्वीरें आम गवाहों को दिखाई गईं. गवाह प्रदीप वर्मा और शमशाद प्रधान ने अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम और शोएब आलम की पहचान उन लोगों के तौर पर की, जो तहिर हुसैन के उकसाने पर दंगा और आगजनी में शामिल थे. वहीं गवाह विकल्प कोचर ने तहिर हुसैन और अनस की पहचान अंकित शर्मा के कत्ल में शामिल लोगों के तौर पर की थी.
जांच के दौरान मोहम्मद तहिर हुसैन और हसीन मुल्लाजी उर्फ सलमान को 16 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. नाजिम को 30 मार्च 2020 को पकड़ा गया. कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम और शोएब आलम उर्फ बॉबी को 9 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. जबकि मुंतजिम उर्फ मूसा की गिरफ्तारी 12 अक्तूबर 2022 को हुई.
ताहिर हुसैन और दीगर के खिलाफ इन मामलों में दर्ज हुआ था मुकदमा
तफ्तीश पूरी होने के बाद 16 मार्च 2020 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया. इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 109, 114, 147, 148, 149, 436, 153ए, 505, 365, 302, 201, 120बी और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अब अदालत कसूरवार की मआशी और समाजी हालत से जुड़े हलफनामों पर गौर करने के बाद सजा के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई करेगी.