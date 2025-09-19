Delhi riots: हरिओम और कपिल के साथियों ने ही किया था अहमद की दुकान पर हमला, कोर्ट ने भी माना दोषी
Delhi riots 2020 : दिल्ली के साल 2020 के दंगे में वकाली अहमद की दुकान जाली दी गई थी. अब दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस घटना में शामिल 6 मुल्जिमों गोरख नाथ, भीम सैन, हरिओम गुप्ता, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को दोषी ठहराया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:32 AM IST

Delhi riots: साल 2020 के फरवरी के महीने में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए. इस दंगे में दोनों सुदायों का नुकसान हुआ. इन सब के बीच दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा में शामिल 6 मुल्जिमों को सजा सुनाने पर जोर दिया है. कोर्ट ने तमाम गवाहों और तर्कों को सुनने के बाद कहा है कि इन 6 मुल्जिमों को कानून के मुताबिक दंड मिलना चाहिए.

दरअसल, साल 2020 के सांप्रदायिक दंगों में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सादतपुर इलाके में वकाली अहमद की दुकान पर 100 से 150 उपद्रवी भीड़ ने हमला करके दुकान से सामान निकालकर जला दिया और आखिर में दुकान में भी आग लगा दी. इस घटना के बाद पीड़ित वकाली अहमद ने खजूरी खास पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. 

वहीं पुलिस ने वकाली अहमद की दुकान में आग लगाने और नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गोरख नाथ, भीम सैन, हरिओम गुप्ता, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को गिरफ्तार किया. इन लोगों की पहचान CCTV फुटेज की मदद से की गई.  

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन सभी 6 मुल्जिमों को वकील अहमद की दुकान में आगजनी करने और नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी माना है. इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) परवीन सिंह कर रहे हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि ये मुल्जिम दंगाई भीड़ का हिस्सा थे और उनका इरादा नुकसान पहुँचाने का था. 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) परवीन सिंह ने प्रत्यक्षदर्शी हेड कांस्टेबल संदीप की गवाही और उनके खिलाफ अन्य सबूतों पर विचार करने के बाद मुल्जिमों गोरख नाथ, भीम सैन, हरिओम गुप्ता, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को दोषी ठहराया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा "मुझे लगता है कि हेड कांस्टेबल संदीप की गवाही के आधार पर, अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों से परे यह साबित कर दिया है कि तारीख 25-02-2020 को लगभग 11 से 11:30 बजे ये 6 मुल्जिम 100 से 150 लोगों की एक दंगाई भीड़ का हिस्सा थे, जो लाठी-डंडे, पत्थर आदि लेकर आए थे.

बीते 11 सितंबर को दिए गए फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा "मुझे लगता है कि इस गैरकानूनी जमावड़े का हिस्सा होने के नाते, मुल्जिमों को आईपीसी की धारा 188, धारा 147 सहपठित धारा 149, धारा 148 सहपठित धारा 149, धारा 450 सहपठित धारा 149 और धारा 435 सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए. पीड़ित वकील अहमद ने बताया कि दंगा के दौरान उनकी दुकान में आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग ₹1.50 लाख का नुकसान हुआ.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

delhi riotsKarkardooma Court Delhi riotsDelhi riots Vakil Ahmedmuslim newsToday News

delhi riots
