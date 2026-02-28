Advertisement
Zee Salaam

Delhi Riots: देवेंद्र, गौतम और अनमोल सभी आरोपों से बरी, कोर्ट ने वीडियो फुटेज को नहीं माना सबूत

Delhi Riots: दिल्ली दंगे के दौरान हिंसा, आगजनी और लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार तीन युवकों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:37 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Delhi Riots: वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार तीन युवक  देवेंद्र, गौतम और अनमोल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है. तीनों पर आगजनी, लूटपाट, दंगा करने का आरोप था. कोर्ट ने यह कहते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा. 

इस मामले की सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने की. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए आरोपियों को शक का फायदा मिलता है और सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगे आरोपों से बरी किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए सबूतों में कमी थी और ट्रायल के इस स्टेज पर इसे फिर से साबित करने की इजाजत देना एक्ट का उल्लंघन होगा.

इस मामले में सबूत के तौर पर CCTV फुटेज पेश की गई थी जो PWD से ली गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला सिर्फ वीडियो फुटेज पर आधारित था, जिसे कानूनी तौर पर सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई वीडियो फुटेज को सबूत नहीं माना जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

गौरतलब है कि दिल्ली दंगे के दौरान 25 फरवरी, 2020   देवेंद्र, गौतम और अनमोल  सोनिया विहार पुलिस स्टेशन एरिया के मिलन गार्डन और आस-पास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा करने वाली भीड़ का हिस्सा थे. लेकिन कोर्ट का कहना है कि वीडियो फुटेज को सबूत नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने  तीनों आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim news, Delhi riots case, minority news

