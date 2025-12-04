Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3028724
Zee SalaamIndian Muslim

जामा मस्जिद में उग्र भीड़ ने की जबरन घुसने की कोशिश, हनुमान मंदिर होने का दावा

Karnataka Srirangapatna Jama Masjid: कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद के खिलाफ एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मस्जिद परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की. इस प्रदर्शन में शामिल हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मांग की कि इस मस्जिद को हटाकर एक हनुमान मंदिर बनाई जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:12 PM IST

Trending Photos

जामा मस्जिद में उग्र भीड़ ने की जबरन घुसने की कोशिश, हनुमान मंदिर होने का दावा

Karnataka Srirangapatna Jama Masjid: आम तौर पर यह कहा जाता है कि उत्तर भारत में धर्म के नाम पर झगड़े और राजनीति होती है, यहां हमेशा सांप्रदायिकता हावी रहती है. लेकिन सांप्रदायिकता का विनाशक जहर अब सिर्फ उत्तर भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या दक्षिण भारत के राज्यों में भी पैर पसार चुका है. इसी कड़ी में कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित एक ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद पर विवाद शुरू हो गया है. 

हिंदूवादी संगठनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि  ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद (मस्जिद-ए-आला) को पुराने समय में एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है. इसको लेकर हिंदू जागरण वेदिके (HJV) नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने बीते बुधवार 3 दिसंबर को मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में जोरदार प्रदर्शन किया. 

मस्जिद हटाकर हनुमान मंदिर बनाने की मांग
इस प्रदर्शन में शामिल उग्र भीड़ ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया. प्रदर्शन कर रहे हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन से जुड़े लोगों ने श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद की जगह हनुमान मंदिर बनाने की मांग की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमान माला संकीर्तन यात्रा के दौरान हुआ बवाल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन द्वारा हनुमान माला संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया था. इस यात्रा में शामिल लोग जामा मस्जिद के सामने कीर्तन करने के लिए रुके और फिर जबरदस्ती मस्जिद में घुसने की कोशिश की. हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन के लोगों ने दावा किया कि श्रीरंगपट्टनम जामा मस्जिद एक हनुमान मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वहां फिर से मंदिर बनाया जाए. 

पुलिस ने उग्र भीड़ को किया कंट्रोल
हालांकि मौके पर पुलिस की तत्परता की वजह से हालात को तुरंत काबू कर लिया गया. पुलिस ने हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन के लोगों को मस्जिद परिसर में घुसने से रोका. फिलहाल स्थिति सामान्य है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Karnataka NewsSrirangapatna Jama Masjid Controversyminority newsToday News

Trending news

Karnataka News
जामा मस्जिद में उग्र भीड़ ने की जबरन घुसने की कोशिश, हनुमान मंदिर होने का दावा
West Bengal Babri Mosque Controversy
किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर को गवर्नर CV आनंद की चेतावनी
Arwa Haneen
कौन हैं अरवा हनीन, बनीं ऑक्सफॉर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट?
Maulana Isaq Gora
मुसलमान बच्चों की तरबियत में कर रहे भारी गलती, मौलाना इसहाक का बड़ा बयान
Hirakund Express Train Terror Alert
ट्रेन में हुआ झगड़ा, रमेश ने मुस्लिम यात्रियों को आतंकी बताकर कराई तलाशी
Assam
Assam: इमाम की सूझबूझ से बची 7 लोगों की जान, लाउडस्पीकर से किया लोगों को इकट्ठा
madhya pradesh news
वर्षों तक पढ़ा कलमा और नमाज,अब इस्लाम कबूल करेगी आशा प्रजापति,कलेक्टर से मांगी इजाजत
Mahamood Madani
Mahmood Madani के खिलाफ भारी विरोध, करणी सेना बोली, भुगतने होंगे गंभीर नताइज
Rampur Waqf Property
रामपुर के वक्फ प्रोपर्टीज पर सरकार कर सकती है कब्जा, मुस्लिम समाज की बढ़ी मुश्किलें
bangladesh
UP News:योगी के आदेश, संदिग्धों की लिस्ट हो तैयार; बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी