जामा मस्जिद में उग्र भीड़ ने की जबरन घुसने की कोशिश, हनुमान मंदिर होने का दावा

Karnataka Srirangapatna Jama Masjid: कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद के खिलाफ एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मस्जिद परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की. इस प्रदर्शन में शामिल हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मांग की कि इस मस्जिद को हटाकर एक हनुमान मंदिर बनाई जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Karnataka Srirangapatna Jama Masjid: आम तौर पर यह कहा जाता है कि उत्तर भारत में धर्म के नाम पर झगड़े और राजनीति होती है, यहां हमेशा सांप्रदायिकता हावी रहती है. लेकिन सांप्रदायिकता का विनाशक जहर अब सिर्फ उत्तर भारत की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या दक्षिण भारत के राज्यों में भी पैर पसार चुका है. इसी कड़ी में कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित एक ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद पर विवाद शुरू हो गया है.
हिंदूवादी संगठनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद (मस्जिद-ए-आला) को पुराने समय में एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है. इसको लेकर हिंदू जागरण वेदिके (HJV) नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने बीते बुधवार 3 दिसंबर को मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में जोरदार प्रदर्शन किया.
मस्जिद हटाकर हनुमान मंदिर बनाने की मांग
इस प्रदर्शन में शामिल उग्र भीड़ ने मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया. प्रदर्शन कर रहे हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन से जुड़े लोगों ने श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद की जगह हनुमान मंदिर बनाने की मांग की है.
हनुमान माला संकीर्तन यात्रा के दौरान हुआ बवाल
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन द्वारा हनुमान माला संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया था. इस यात्रा में शामिल लोग जामा मस्जिद के सामने कीर्तन करने के लिए रुके और फिर जबरदस्ती मस्जिद में घुसने की कोशिश की. हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन के लोगों ने दावा किया कि श्रीरंगपट्टनम जामा मस्जिद एक हनुमान मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए वहां फिर से मंदिर बनाया जाए.
पुलिस ने उग्र भीड़ को किया कंट्रोल
हालांकि मौके पर पुलिस की तत्परता की वजह से हालात को तुरंत काबू कर लिया गया. पुलिस ने हिंदू जागरण वेदिके (HJV) संगठन के लोगों को मस्जिद परिसर में घुसने से रोका. फिलहाल स्थिति सामान्य है.