'I love Mohammed' पर गुजरात के बाद कर्नाटक में बवाल, आपस में भिड़े दो पक्ष

Davangere Clash:  'I love Mohammed'  पोस्टर विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ. अब पूरे देश में फैल गया है. मुस्लिम समजा के लोग 'I love Mohammed' का पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच कर्नाटक में दो समुदाय के बीच झड़प हो गई है.

Sep 25, 2025, 05:07 PM IST

Karnataka News: 'I love Mohammed' को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. कर्नाटक के दावणगेरे में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर लगाए गए पोस्टर को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आगे आना पड़ा. इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सरकार पर इसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया.

कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने दावणगेरे की घटना का जिक्र करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा, "इस राज्य में जो कुछ हो रहा है, उसका कारण सरकार ही है. एक को बढ़ावा देना और एक को रोकना, ये ठीक नहीं है. आपको सबको एक ही नजर से देखना चाहिए. मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए."

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के हालिया बयानों पर नारायणस्वामी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "डीके शिवकुमार हमारे दोस्त हैं. जिस तरह से हमने कल शहर भर में घूम-घूमकर गड्ढे भरे, तो उसी तरह अगर उनको प्रधानमंत्री के घर के बाहर गड्ढे नजर आते हैं, तो उन्हें भी जाकर उसे भरना चाहिए."

बैकवर्ड क्लास कमीशन के सर्वे को लेकर नारायणस्वामी ने इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया. उन्होंने कहा, "ये षड्यंत्र किसका था? मैं कमीशन के ऑफिस गया और वहां दलित क्रिश्चियन, वोकालिगा क्रिश्चियन, ये सब किसने किया? हमने जाकर ये सब बंद करवाया. ये षड्यंत्र कांग्रेस का है और मैं उनसे यही कहूंगा कि वे षड्यंत्र करते रहें, हम उसे ठीक करते रहेंगे."

कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों पर नारायणस्वामी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "जो मुद्दा नहीं है, उसको ये लोग मुद्दा बनाते हैं. इनका जो हाल है, पता नहीं कि चुनाव के बाद रहेंगे या नहीं. हम इलेक्शन कमीशन का बचाव नहीं कर रहे, वो एक स्वतंत्र संस्था है. लेकिन, वो हमको टारगेट करते हैं, तो इसका जवाब देना पड़ता है."

Zee Salaam Web Desk

I Love Mohammed Poster Karnataka News

