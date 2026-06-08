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Karnataka News: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने सोमवार (8 जून) को कांग्रेस विधायक बी.जेड. ज़मीर अहमद खान को मंत्री पद देने की मांग का समर्थन किया. उन्होंने कांग्रेस नेता बी.जेड. ज़मीर अहमद खान को काबिल नेता बताया. उन्होंने कहा कि जमीर खान को मंत्री पद देने में कोई बुराई नहीं है, पता नहीं वह पहले चरण में क्यों छूट गए.
परमेश्वर ने कहा, "वह एक काबिल नेता हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से एक काबिल नेता. हमें नहीं पता कि पहले चरण में उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया. पूरे राज्य में मांग है कि दूसरे चरण में उन्हें मंत्री पद दिया जाए. मुझे उम्मीद है कि हाई कमान इस पर विचार करेगा. वह एक काबिल मंत्री थे और उन्होंने अच्छा काम किया था। उन्हें मंत्री पद देने में कोई बुराई नहीं है। हाई कमान ने कहा है कि वे जल्द ही कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण की घोषणा करेंगे."
डिप्टी CM बनने पर उन्होंने आगे कहा, "मैं, मुझे डिप्टी CM बनाने के लिए हाई कमान का शुक्रिया अदा करने दिल्ली जाना चाहता हूं." जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 3 जून को पद की शपथ ली, तो पहले चरण में उनके कैबिनेट में 13 मंत्रियों को शामिल किया गया था। कांग्रेस हाई कमान कैबिनेट गठन के दूसरे चरण की घोषणा करने वाला है.
उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व और खेल विभाग सौंपे गए हैं। प्रियांक खड़गे गृह (खुफिया विभाग को छोड़कर), IT और BT, और ई-गवर्नेंस का काम देखेंगे. सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण विभाग का जिम्मा दिया गया है, जबकि के.एच. मुनियप्पा खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों का काम देखेंगे.
एम.बी. पाटिल को बड़े और मध्यम उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास विभाग आवंटित किए गए हैं. रामलिंगा रेड्डी बड़े और मध्यम सिंचाई विभाग का काम देखेंगे. ऊर्जा और पर्यटन विभाग के.जे. जॉर्ज को आवंटित किए गए. कृष्णा बायरे गौड़ा ग्रेटर बेंगलुरु विकास के प्रभारी होंगे, जिसमें बेंगलुरु उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य शहर निगम, BWSSB और BMRCL जैसे कई नागरिक निकाय शामिल हैं। यू.टी. खादर को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग सौंपा गया है.
ईश्वर खंड्रे ग्रामीण विकास और पंचायत राज का काम देखेंगे. यथिंद्र सिद्धारमैया को शहरी विकास विभाग सौंपा गया है, जिसमें KUIDFC, KUWSDB और अन्य शहरी विकास प्राधिकरण शामिल हैं, लेकिन BDA, BMRDA, GBA और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कमिश्नरेट इसमें शामिल नहीं हैं। बायराथी सुरेश को परिवहन विभाग दिया गया है. शरण प्रकाश पाटिल शिक्षा विकास का काम संभालेंगे.
इस बीच, हेमावती एक्सप्रेस लिंक नहर परियोजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर बात करते हुए जी. परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखेगी और काम फिर से शुरू करेगी. उप-मुख्यमंत्री ने कहा, "हम उन सभी को मनाने की कोशिश करेंगे। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया थोड़ी रुक गई थी. मुख्यमंत्री ने अब हमें इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। हम ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखेंगे और काम फिर से शुरू करेंगे। हम किसान समुदाय को मना लेंगे."