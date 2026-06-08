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Karnataka: मंत्री पद की दौड़ में ज़मीर खान को बढ़त, डिप्टी सीएम परमेश्वर ने किया खुलकर समर्थन

Karnataka News: कर्नाटक के डिप्टी सीएम जी. परमेश्वर ने कांग्रेस विधायक बी.जेड. ज़मीर अहमद खान को मंत्री बनाने की मांग का समर्थन किया है. उन्होंने ज़मीर को काबिल नेता बताते हुए कहा कि उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए. अब सभी की नजरें कांग्रेस हाई कमान के कैबिनेट विस्तार संबंधी फैसले पर टिकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 08, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:57 PM IST
Karnataka: मंत्री पद की दौड़ में ज़मीर खान को बढ़त, डिप्टी सीएम परमेश्वर ने किया खुलकर समर्थन

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