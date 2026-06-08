परमेश्वर ने कहा, "वह एक काबिल नेता हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से एक काबिल नेता. हमें नहीं पता कि पहले चरण में उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया. पूरे राज्य में मांग है कि दूसरे चरण में उन्हें मंत्री पद दिया जाए. मुझे उम्मीद है कि हाई कमान इस पर विचार करेगा. वह एक काबिल मंत्री थे और उन्होंने अच्छा काम किया था। उन्हें मंत्री पद देने में कोई बुराई नहीं है। हाई कमान ने कहा है कि वे जल्द ही कैबिनेट विस्तार के दूसरे चरण की घोषणा करेंगे."