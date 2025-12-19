Karnataka: हेट स्पीच हुआ गैर ज़मानती क्राइम, नए कानून से नेताओं पर लगेगी लगाम

Karnataka Hate Speech Bill: कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को हेट स्पीच (नफरत भरे भाषण) से जुड़े बिल को पास कर दिया गया है.इस दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल ने 4 दिसंबर को मंजूरी दी थी और 10 दिसंबर को गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इसे विधानसभा में पेश किया था.

हेट स्पीच बिल में पहले थी 10 साल की सजा

गृह मंत्री ने बताया कि पहले इस विधेयक में बार-बार अपराध करने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान था, जिसे घटाकर अब अधिकतम 7 साल कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के जरिए लाए गए इस बिल के मुताबिक, कोई भी ऐसा बयान, लेख, संकेत, दृश्य प्रस्तुति या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया संप्रेषण, जो सार्वजनिक रूप से किसी जीवित या मृत व्यक्ति, वर्ग, समूह या समुदाय के खिलाफ दुश्मनी, नफरत, वैमनस्य या दुर्भावना फैलाने के इरादे से किया गया हो, हेट स्पीच माना जाएगा.

विधानसभा में भारी हंगामा

इस बिल पर चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री बायराठी सुरेश ने कहा कि तटीय कर्नाटक नफरत भरे भाषण और नफरत आधारित अपराधों के कारण जल रहा है. इस बयान पर तटीय क्षेत्र से आने वाले बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जताई और सदन के वेल में आकर प्रदर्शन किया.

गैर ज़मानती होगा क्राइम

बिल में अपराध की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को मुआवजा देने का भी प्रावधान है. इसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की परिभाषाएं भी लागू होंगी. गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि जो भी व्यक्ति हेट क्राइम करेगा, उसे कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी जाएगी. अब हेट स्पीट क्राइम गैर-जमानती होगा, और इसकी सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) की अदालत में होगी.

संगठन के जिम्मेदारान होंगे दोषी

बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई संगठन या संस्था इस तरह के अपराध में शामिल पाई जाती है, तो उस समय जिम्मेदारी संभाल रहे सभी संबंधित लोग दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने क्या कहा?

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि नफरत भरे भाषण को रोकना सरकार के एजेंडे का हिस्सा है और राज्य में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और जेडी(एस) नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने दावा किया कि राज्य सरकार यह बिल सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लाई है.