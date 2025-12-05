Advertisement
हिजाब पहनकर आई छात्राएं, विरोध में भगवा शॉल पहनकर आए हिंदू छात्र; हावेरी कॉलेज में तनाव

Haveri Hijab Controversy: कर्नाटक के हावेरी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों के खिलाफ भगवा शॉल पहनकर विरोध प्रदर्शन किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:20 PM IST

Karnataka Hijab Controversy: कर्नाटक के हावेरी जिले के अक्की अलूर में सीजी बेल्लाड गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में एक विवाद खड़ा हो गया, जब भगवा शॉल पहने छात्रों ने शुक्रवार को क्लास में हिजाब पहनकर आने वाले अपने साथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों ने दावा किया कि वे यूनिफॉर्म नियमों को लागू करने में प्रशासन की कथित निष्क्रियता का विरोध कर रहे हैं.

प्रिंसिपल वीरेश कमूर ने कहा कि कॉलेज में छात्रों को क्लासरूम के अंदर तय यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, हालांकि कुछ खास मामलों में छूट दी जाती है. इस मुद्दे पर स्टाफ और माता-पिता के साथ एक मीटिंग रखी गई है. यह स्थिति तब शुरू हुई जब कुछ छात्र हिजाब पहनकर क्लास में आए, जिसके बाद दूसरों ने विरोध में भगवा शॉल पहन लिए. कॉलेज ने पहले भी छात्रों को हिजाब न पहनने की चेतावनी दी थी और यह मुद्दा दो महीने पहले भी उठाया गया था. प्रिंसिपल ने ज़ोर देकर कहा कि कॉलेज छात्रों और माता-पिता के साथ चर्चा के बाद उचित कदम उठाएगा.

प्रिंसिपल ने क्या कहा?
प्रिंसिपल ने कहा, "कल से, जब कॉलेज लगभग 11:30 बजे नियमित रूप से फिर से शुरू हुआ, तो कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर कैंपस में आ रहे हैं. जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ छात्र क्लास में हिजाब पहनकर आते हैं और वे तभी अपने शॉल हटाएंगे जब वे अपने हिजाब हटाएंगे. यह मुद्दा दो महीने पहले भी उठाया गया था, लेकिन उस समय हम उन्हें समझाने में कामयाब रहे थे."  

स्टूडेंट्स का आरोप
इस बीच, गुरुवार को हिंदू छात्रों के एक समूह ने भगवा शॉल पहनकर क्लासरूम में प्रवेश किया, और दावा किया कि यह ड्रेस कोड को लेकर प्रशासन की कथित निष्क्रियता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था. छात्रों ने आरोप लगाया कि बार-बार इस मामले को उठाने के बावजूद कॉलेज ने यूनिफॉर्म नियमों को समान रूप से लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रिंसिपल वीरेश कमूर ने साफ किया कि संस्थान सभी छात्रों को क्लासरूम के अंदर तय यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहता है, हालांकि कुछ खास मामलों में छूट दी जाती है.

उन्होंने कहा कि कॉलेज इस मुद्दे पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए स्टाफ और माता-पिता के साथ एक मीटिंग करेगा. उन्होंने कहा, "क्लासरूम में आने से पहले वे अलग-अलग कपड़े पहनते हैं. लेकिन एक नियम है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम के अंदर कॉलेज यूनिफॉर्म पहननी होगी. अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, तो उसे छूट दी जाती है. स्टूडेंट्स ने मेरे ध्यान में यह बात लाई थी कि वे हिजाब पहनकर क्लास में आ रहे हैं. लेकिन आज, जब एक लड़की हिजाब पहनकर क्लास में आई, तो लड़के भगवा शॉल पहनकर आ गए. इस समस्या को सुलझाने के लिए कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स के माता-पिता की एक मीटिंग बुलाई जाएगी."

पिछली सरकार ने हिजाब पर लगाया था बैन
राज्य में पिछली बीजेपी सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में स्टूडेंट्स पर हिजाब बैन लगा दिया था. यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा लगाए गए बैन को सही ठहराया. इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने बंटा हुआ फैसला सुनाया, जिसके कारण कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा. इससे पहले एक अलग मामले में केरल के कोच्चि में एक विवाद खड़ा हो गया था, जहां एक चर्च द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने कथित तौर पर क्लास 8 की एक स्टूडेंट को हिजाब पहनने के कारण क्लास में आने से रोक दिया था. यह विवाद तब शुरू हुआ जब कोच्चि के पल्लुरुथी में सेंट रीटा स्कूल में क्लास 8 की एक स्टूडेंट को कथित तौर पर हिजाब (हेडस्कार्फ) पहनकर क्लास में आने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसमें संस्थान की यूनिफॉर्म पॉलिसी का हवाला दिया गया था.

