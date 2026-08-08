बीजेपी MLC को कर्नाटक HC की फटकार: "मुसलमान होने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता"

राज्य चुनें
Karnataka News Today: भारत में राइटविंग तंजीमों और सियासी जमातों के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करना आम बात हो गई है. बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्य प्रदेश हुकूमत में बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. बीजेपी नेता के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का हुक्म दिया था.
नर्मदापुरम जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तबस्सुम खान ने जून 2026 में 2022 के एक मामले में 14 गौ-रक्षा कारकुनान को उम्रकैद की सज़ा सुनाई. यह मामला मुस्लिम ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की लिंचिंग से जुड़ा था. इस फैसले के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने एतहिजाज करते हुए तबस्सुम खान को एंटी-हिंदू करार दिया, और सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक पोस्ट कर उन्हें हटाने की मांग की गई.
इसी तरह के एक मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कर्नाटक में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एन. रविकुमार की एक मुबय्यना मुतनाजा बयान पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को एक मुजाहिरा के दौरान "पाकिस्तान से" बताए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि महज इसलिए कि कोई शख्स मुसलमान है, उसे पाकिस्तान का नहीं कहा जा सकता है.
कर्नाटक हाई कोर्ट में शुक्रवार को एन. रविकुमार की उस अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को खत्म करने की गुजारिश की है. इस दौरान जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने जुबानी तौर पर सख्त तब्सिरा किया. अदालत ने कहा कि फौजिया तरन्नुम कर्नाटक में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं, ऐसे में उनके मजहब को बुनियाद बनाकर इस तरह की बात कहना आखिर कैसे जायज ठहराया जा सकता है?
"मुसलमान हैं तो पाकिस्तान का कैसे कह सकते हैं?"
सुनवाई के दौरान जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि वह मुसलमान हैं, आप उन्हें 'पाकिस्तान से' नहीं कह सकते. वह कर्नाटक रियासत की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं." अदालत का तब्सरा उस मुबय्यना बयान के पसमंजर में आया, जिसे लेकर एन. रविकुमार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.
मामला मई 2025 में हुए "कलबुर्गी चलो" एहतिजाज से जुड़ा है. यह एहतिजाज कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी को मुबय्यना तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ किया गया था. इसी मुजाहिरे के दौरान एन. रविकुमार पर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ मजहब को बुनियाद बनाकर मुतनाजा बयान देने का इल्जाम लगा.
एन. रविकुमार की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने एहतिजाज के दौरान सिर्फ इतना कहा था कि "सभी पुलिस अफसर प्रभारी मंत्री के गुलाम हैं." उन्होंने फौजिया तरन्नुम को लेकर मजहबी तब्सरा करने से इनकार किया. इसके बाद कलबुर्गी के एक बाशिंदे ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एन. रविकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1) (ए) (बी) और 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद उनके खिलाफ बेंगलुरु की स्पेशल एमपी-एमएलप कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई शुरू हुई.
बीजेपी नेता के मुतनाजा बयानबाजी पर अदालत ने दी नसीहत
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सियासी रहनुमाओं की अवामी बयानबाजी को लेकर भी अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि सियासी नेताओं को अवाम के सामने बात रखते समय एहतियात बरतनी चाहिए और ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जिनसे मजहबी तनाजा या भड़काऊ माहौल पैदा हो.
अदालत ने यह भी कहा कि सियासतदानों को निजी हमलों और कीचड़ उछालने के बजाय उन मुद्दों पर तवज्जो देनी चाहिए, जिनका सीधा ताल्लुक अवाम की भलाई से है. अदालत के मुताबिक, गैर-जिम्मेदाराना सार्वजनिक बयानों की वजह से पैदा होने वाले कई ऐसे मुकदमे अदालतों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, जिन्हें टाला जा सकता था.
जस्टिस नागप्रसन्ना ने यह भी कहा कि क्रिमिनल कोर्ट में पहले से मुकदमों का भारी बोझ है. ऐसे मामलों की वजह से संगीन जुर्म से जुड़े मुकदमों की सुनवाई और निपटारे पर भी असर पड़ता है. अदालत ने खास तौर पर कत्ल और जबरन वसूली जैसे संगीन मामलों का जिक्र किया.
माफी मांगने की दलील पर अदालत की दो टूक
सुनवाई के दौरान एन. रविकुमार के वकील ने अदालत को बताया कि घटना के फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम से माफी भी मांगी गई थी. हालांकि अदालत ने सवाल उठाया कि क्या बाद में मांगी गई माफी उस बयान के असर को खत्म कर सकती है? अदालत का कहना था कि इस तरह की टिप्पणी शुरुआत में ही नहीं की जानी चाहिए थी. यानी महज माफी मांग लेने से उस बयान के असर और उसकी गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
"तिरंगा यात्रा" को लेकर भी उठे सवाल
सुनवाई के दौरान एन. रविकुमार के वकील ने मुजाहिरे से जुड़ा एक और मुद्दा अदालत के सामने रखा. उन्होंने दलील दी कि यह एहतिजाज "तिरंगा यात्रा" था और कलबुर्गी इंतजामिया ने मुजाहिरीन को कौमी परचम ले जाने की इजाजत नहीं दी थी.
वहीं, रियासती हुकूमत की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस एहतिजाज के लिए इजाजत ही नहीं दी गई थी. इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हुक्म दिया कि मुजाहिरीन की तरफ से मार्च निकालने की इजाजत मांगने के लिए दी गई दरख्वास्त से जुड़े तमाम दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं.
जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि अगर यह बात सही पाई जाती है कि इंतजामिया ने लोगों को कौमी परचम ले जाने से रोका था, तो अदालत इस मामले को गंभीरता से देखेगी. हालांकि अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया कि एहतिजाज को लेकर कोई भी शिकायत या नाराजगी किसी सरकारी अफसर के खिलाफ मजहबी बयानबाजी करने का जवाज नहीं बन सकती. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी. उस दिन राज्य सरकार से एहतिजाज और कौमी परचम ले जाने की इजाजत से जुड़े रिकॉर्ड अदालत में पेश करने की उम्मीद है.