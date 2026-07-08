"मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं हुज़ूर', HC ने मुस्लिम नौजवान के बांग्लादेश निर्वासन पर लगाई रोक

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Karnatka News: कभी-कभी एक इंसान की पहचान ही सबसे बड़ा सवाल बन जाती है. एक तरफ दस्तावेजों की कमी की वजह से उसे बांग्लादेशी बताकर मुल्क से बाहर भेजने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ वही शख्स खुद को दिल्ली में पैदा हुआ हिंदुस्तानी नागरिक बताकर अदालत के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है. ऐसे ही एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल उस शख्स को बड़ी राहत देते हुए उसके निर्वासन पर रोक लगा दी है.
पूरा मामला बेंगलुरु के रहने वाले अब्दुल रहीम से जुड़ा है, जिन्हें कथित तौर पर बिना दस्तावेज वाले बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर चिन्हित किया गया था. वह मार्च महीने से हिरासत में हैं. इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में उनकी अर्जी पर सुनवाई हुई. जस्टिस सूरज गोविंदराज ने अंतरिम आदेश देते हुए बेंगलुरु में मौजूद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को हुक्म दिया कि पहले रहीम की पहचान की पूरी तस्दीक की जाए.
"दिल्ली में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी भारत में गुजारी"
अदालत ने यह भी कहा कि यह जांच की जाए कि क्या यही वही शख्स हैं, जिनके खिलाफ विदेशी कानून के तहत दर्ज पुराने मामले की चुनौती इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी भी लंबित है. अदालत ने साफ कहा कि अगली सुनवाई तक अब्दुल रहीम को देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा. इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
अपनी अर्जी में अब्दुल रहीम ने कहा है कि उनका जन्म साल 1979 में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में हुआ था और उन्होंने पूरी जिंदगी भारत में ही गुजारी है. उनके मुताबिक साल 2014 में वह बेंगलुरु आकर बस गए, जहां वह सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड वेस्ट मैनेजमेंट का कारोबार चला रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके कारोबार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है.
सारे वैध दस्तावेजों के बाद भी रहीम विदेशी?
रहीम के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के पास भारतीय नागरिक होने के कई दस्तावेज हैं. इनमें जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और परिवार से जुड़े दीगर दस्तावेज शामिल हैं. अर्जी में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने उन्हें बिना कोई पूर्व सूचना दिए, बिना पक्ष रखने का मौका दिए और बिना उचित जांच किए हिरासत में ले लिया. उनके मुताबिक यह कार्रवाई संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 22 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
सुनवाई के दौरान अदालत ने FRRO ऑफिस को यह भी हुक्म दिया कि वह उत्तर प्रदेश में चल रहे पुराने मामले की पूरी जानकारी हासिल करे. अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामला और मौजूदा कार्रवाई क्या एक ही शख्स से जुड़ा है. अर्जी के मुताबिक, साल 2012 में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने अब्दुल रहीम को विदेशी कानून के तहत दोषी ठहराया था. उन पर आरोप था कि वह बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए थे. रहीम ने उस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उनकी अपील अभी भी लंबित है.
FRRO ने रहीम को बांग्लादेशी बताकर भेजा जेल
बता दें, बेंगलुरु पुलिस बीते माह मार्च में बिना दस्तावेज के रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए मुहिम चलाया था. इसी मुहिम के दौरान पुलिस ने उन्हें 5 मार्च को हिरासत में ले लिया था. इसके बाद उन्हें FRRO के हवाले कर दिया गया. FRRO ने उन्हें मोहम्मद रहीम हवलदार नाम का बांग्लादेशी नागरिक करार दिया, और बेंगलुरु के यूटाइल फाउंडेशन डिटेंशन सेंटर में रखने का हुकम दिया.
रहीम के वकील ने अदालत में यह भी दलील दी कि जब पुराना मामला पहले से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, तब उसी मुद्दे पर नई कार्रवाई शुरू करना मुमकिन नहीं है. उनके मुताबिक, इससे एक ही मामले में दोबारा कार्रवाई जैसी स्थिति पैदा हो रही है. अर्जी में यह भी कहा गया है कि हिरासत में रहने की वजह से अब्दुल रहीम का कारोबार पूरी तरह मुतास्सिर हुआ है. इसके साथ ही उनकी बीवी और छोटे बच्चों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.