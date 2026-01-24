अशरफ मॉब लिंचिंग के आरोपी नटेश को हाईकोर्ट से मिली जमानत, मिर्च पाउडर डालने समेत कई गंभीर आरोप

Mangaluru Mob Lynching Case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मुस्लिम शख्स के मॉब लिंचिंग के कथित आरोपी को जमानत दे दी है. इसके बाद एक बार फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं. यह घटना 27 अप्रैल 2025 को मंगलुरू में हुई. जहां हिंदूवादी संगठन से जुड़े आरोपियों ने महज समुदाय विशेष का होने की वजह से पीट-पीट कर हत्या कर दी.

मंगलुरु, मॉब लिंचिंग पीड़ित की पहचान 36 वर्षीय मलयाली मुस्लिम नौजवान अशरफ के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि मृतक अशरफ मानसिक रूप से बीमार थे. आरोपी घटना के समय एक स्थानीय क्रिकेट मैच में खेल रहे थे. मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस शिवशंकर अमरन्नावर की बेंच ने सुनवाई के बाद आरोपी नटेश कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

नटेश कुमार इस मामले में आरोपी संख्या चार है. उसके खिलाफ मंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने क्राइम नंबर 37/2025 के तहत केस दर्ज किया था. कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी से अब कस्टोडियल पूछताछ की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पीड़ित पर डंडों से हमला करने का आरोप है, जबकि कुछ ने हाथ और लात-घूंसों से मारपीट की.

अभियोजन पक्ष का कहना था कि नटेश कुमार ने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर मिर्च पाउडर खरीदा और उसे अशरफ पर फेंका, साथ ही अन्य लोगों को हमला करने के लिए उकसाया. वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि लगाए गए आरोप ऐसे नहीं हैं, जिसके आधार पर आरोपी को लगातार जेल में रखा जाए, खासकर तब जब सेशन कोर्ट पहले ही कई सह-आरोपियों को जमानत दे चुका है.

अशरफ मूल रूप से केरल के कोट्टक्कल का रहने वाले थे, लेकिन वह अपने परिवार के साथ वायनाड जिले के पल्पल्ली में रह रहे थे. वह कबाड़ बीनने का काम करते थे. इससके अलावा परिवार की रोजीरोटी चलाने के लिए कई और काम करते थे. मॉब लिंचिंग की घटना बीते साल 27 अप्रैल 2025 को मंगलुरू में हुई थी. अशरफ मंगलुरु के कुदुपु इलाके में स्थित बत्रा कल्लुरथी मंदिर के पास एक स्थानीय क्रिकेट मैच देख रहा थे, तभी आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया.

मकतूब मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले का नेतृत्व रवींद्र नायक नाम के शख्स ने किया था, जो भारतीज जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर संगीता नायक का शौहर है. हमले में "सम्राट गाइज" नाम के हिंदूवादी संगठन को लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं. आरोप है कि अशरफ को क्रिकेट बैट और अन्य हथियारों से बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह गंबीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े.

मॉब लिंचिंग की खौफनाक वारदात में शामिल आरोपियों ने अपने बचाव में मानसिक रुप से अस्वस्थ अशरफ पर गंभीर आरोप लगाए. आरोपियों का दावा है कि अशरफ ने कथित तौर पर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए थे, जिसके बाद यह हमला किया गया. हालांकि, अशरफ के परिवार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने इस दावे को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि यह कहानी सांप्रदायिक हिंसा को सही ठहराने के लिए हिंदूवादी संगठनों के जरिये गढ़ी गई है.

