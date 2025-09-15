कर्नाटक HC के फैसले से BJP को लगा झटका; बानू मुश्ताक ही करेंगी मैसूर दहशहरे का उद्घाटन!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2923201
Zee SalaamIndian Muslim

कर्नाटक HC के फैसले से BJP को लगा झटका; बानू मुश्ताक ही करेंगी मैसूर दहशहरे का उद्घाटन!

Karnataka HC on Mysuru Dasara Inauguration: कर्नाटक में मशहूर मैसूर दशहरा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. उत्सव के उद्घाटन के लिए बीते प्रशासन ने बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया था, जिसको लेकर दक्षिणपंथी संगठन विरोध कर रहे थे. हालांकि, सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बानू मुश्ताक के उद्घाटन में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:48 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Karnataka News Today: कर्नाटक हाईकोर्ट मशहूर मैसूर दशहरा के उद्घाटन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार के मैसूर दशहरा के उद्घाटन को लेकर किए फैसले को चुनौती दी गई थी. कोर्ट के इस फैसले की अब जमकर सराहना हो रही है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने और भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने के मकसद से मशहूर लेखिका बानू मुश्ताक़ को कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था. यह सुनते ही दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भड़क गए. उन्होंने यह कहते हुए विरोध दर्ज कराया था कि दूसरे धर्म की महिला को समारोह में बुलाना सही नहीं है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है.

हालांकि, कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ निर्देश दिया कि "किसी दूसरे धर्म के शख्स को समारोह का उद्घाटन करने के लिए बुलाना याचिकाकर्ताओं के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है. हमें यह बात मानने की कोई वजह नहीं दिखाई पड़ती है." हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मैसूर दशहरा समारोह का उद्घाटन बानू मुश्ताक के हाथों होने का रास्ता साफ हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?

बता दें, मैसूर जिला प्रशासन ने 3 सितंबर को ऑफिशियली से मशहूर लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था. इसकी खबर मिलते ही दक्षिणपंथी संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोध करने लगे. उन्होंने आरोप लगाया था कि बानू मुश्ताक का चयन परंपराओं और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है.

यह विवाद तब और बढ़ गया जब बानू मुश्ताक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में उन्होंने कन्नड़ भाषा की देवी भूवनेश्वरी की पूजा को लेकर बयान दिया था. उनके बयान पर विरोध करते हुए दक्षिणपंथी संगठनों ने दावा किया था कि उनके बयान से हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ है.  

बीजेपी ने किया था पुरजोर विरोध

भारतयी जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि दशहरा की शुरुआत हमेशा वैदिक मंत्रोच्चार और देवी चामुंडेश्वरी की पूजा से होती है. ऐसे में किसी ऐसे शख्स को आमंत्रित करना उचित नहीं है, जिसने धार्मिक आस्थाओं पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी नेताओं ने यह भी मांग की कि बानू मुश्ताक पहले यह स्पष्ट करें कि वे देवी चामुंडेश्वरी के प्रति श्रद्धा रखती हैं या नहीं. उनका कहना है कि परंपराओं का सम्मान होना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए.

मीडिया में छपी खबरों मुताबिक, इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बानू मुश्ताक ने कहा कि उनके पुराने बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान के चुनिंदा हिस्से वायरल कर उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था.

कब है मैसूर दशहरा उत्सव?

इस बीच मैसूर दशहरा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं. यह उत्सव 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्तूबर (विजयादशमी) को खत्म होगा. उद्घाटन के दिन परंपरागत तरीके से चामुंडी हिल्स स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर में देवी की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर समारोह की शुरुआत की जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद दक्षिणपंथियों को करारा जवाब मिला है. 

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Karnataka NewsMysuru DasaraBanu Mushtaqmuslim news

Trending news

Pakistan Will Attack Israel
पाकिस्तानी पायलट उड़ाएंगे कतर के राफेल, इजरायल हो जाएगा तबाह? सीक्रेट मीटिंग...'
Karnataka News
कर्नाटक HC के फैसले से BJP को लगा झटका; बानू मुश्ताक करेंगी मैसूर दहशहरे का उद्घाटन
West Bengal news
बांग्लादेशी गर्भवती महिला को भारतीय ससुरालियों ने दिया धोखा; सीमा पर छोड़ ससुर फरार
Arshad Madani on Waqf ACt
Waqf Act: इंसाफ अभी भी जिंदा है; अरशद मदनी ने SC के फैसले का किया स्वागत
BMW
उनकी सांसें चल रही थीं... अफसर की जान बचाने वाले गुलफाम का काम जान करेंगे सैल्यूट!
SC on Waqf Law
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलमान खुश, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार
IND vs Pak
Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल
sc verdict on waqf amendment law
Waqf Act पर क्या SC ने मुस्लिम के हित में सुनाया फैसला? सरकार को लगा बड़ा झटका
Muzaffarnagar
Muzaffarnagar: मस्जिद बनना नहीं आया पसंद! भारी विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम
iraq news
Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा
;