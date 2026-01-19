Advertisement
हिंदुत्ववादी पुनीथ को मिली जमानत, मुस्लिम मजूदरों को बांग्लादेशी बताकर बदसलूकी करने का था आरोप

Karnataka News: कर्नाटक में मुस्लिम परवासियों को परेशान करने उन्हें बांग्लादेशी बताने और जबरन दस्तावेजों की मांग करने के मामले में पुनीत को जमानत मिल गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:59 AM IST

Karnataka News: हिंदुत्ववादी पुनीत को मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर परेशान करने और धमकी देने के मामले में जमानत मिल गई है. बीते रविवार (18 जनवरी) की रात कर्नाटक पुलिस ने आरोपी पुनीत को रिहा कर दिया.

पुनीत पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ एक प्रवासी मजदूर के घर में जबरन घुसकर परेशान किया, बांग्लादेशी बोलकर डॉक्यूमेंट चेक किया. साथ ही पुनीत ने मकान मालिक को धमकी दी और प्रवासी मजदूरों को घर किराए पर न देने को कहा. इस घटना के बाद पुलिस ने पुनीत को हिरासत में लिया था, लेकिन उसे जमानत के आदेश पर पुलिस ने रिहा कर दिया. 

बता दें कि सिविल राइट्स ग्रुप ने कर्नाटक पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस पुनीत द्वारा माइग्रेंट वर्कर्स को धमकाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम है. इस आरोप के बाद पुलिस ने पुनीत को हिरासत में लिया था. पुनीत मुस्लिम व्यक्तियों को परेशान और जलील करके  अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन घटनाओं का वीडियो अपलोड करता है. 

दरअसल, पुनीत ने 13 जनवरी को प्रवासी मजदूर के घर में घुसकर उसे परेशान किया था, जिसका वीडियो 14 जनवरी को सोशल मीडिया पर अपलोड किया. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुनीत परवासी मजदूर के सवाल पूछ रहा है और आधार कार्ड मांग रहा है. 

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुनीत उस मजदूर से पूछ रहा है क्या आप किस देश से हैं? और मुस्लिम भी? इस मामले पर सिविल सोसायटी ग्रुप ने कहा कि यह इमिग्रेशन चेक नहीं है, बल्कि, सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और डराने-धमकाने के काम है. सिविल सोसाइटी ग्रुप ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं अप्रवासी और श्रमिक वर्ग के समुदायों के लिए खतरे का संकेत है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsHindutva Activist Punit BailMuslim Migrant Worker Harassmentminority news​​ Punjab Today News

