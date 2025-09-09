गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों में बवाल से फैला सांप्रदायिक तनाव, BJP ने किया बंद का ऐलान

Karnataka News: कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दिन दो समुदायों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. वहीं, BJP ने आज बंद का आह्वान किया है. कर्नाटक पुलिस तनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Karnataka News: कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दुर तालुका में बीते 7 सितंबर को गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई. इस दौरान 6 लोग घायल हो गए. हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है. वहीं, इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार (9 सितंबर) को बंद का आह्वान किया था. यह बंद मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा.
भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रेश ने कार्यकर्ताओं को मद्दुर में 'बंद' के आह्वान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने जनता, व्यापारियों और संगठनों से 'बंद' में सहयोग करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने 'बंद' को कर्नाटक सरकार के लिए चेतावनी बताया है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है.
इस बंद के आह्वान का समर्थन भाजपा के सहयोगी दल जनता दल (सेक्युलर) ने भी किया. पूर्व विधायक डीसी थम्मन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी से निष्पक्ष तरीके से 'बंद' में भाग लेने का आग्रह किया है.
भाजपा की तरफ से बंद के आह्वान और इलाके में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए कर्नाटक पुलिस हाई अलर्ट पर है. कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल को मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर तैनात कर दिया है. साथ ही संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
गौरतलब है कि कर्नाटक के मद्दुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है. केंद्रीय उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मद्दुर की घटना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. कुमारस्वामी ने कहा हमारे जिले और पूरे राज्य में इतनी बड़ी सांप्रदायिक घटना की मुख्य वजह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का आचरण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हिंदू आहत हैं. उन्होंने कहा कि हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं.