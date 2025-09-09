गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों में बवाल से फैला सांप्रदायिक तनाव, BJP ने किया बंद का ऐलान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2914808
Zee SalaamIndian Muslim

गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों में बवाल से फैला सांप्रदायिक तनाव, BJP ने किया बंद का ऐलान

Karnataka News: कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दिन दो समुदायों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. वहीं, BJP ने आज बंद का आह्वान किया है. कर्नाटक पुलिस तनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:20 PM IST

Trending Photos

गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों में बवाल से फैला सांप्रदायिक तनाव, BJP ने किया बंद का ऐलान

Karnataka News: कर्नाटक के मांड्या जिले के मद्दुर तालुका में बीते 7 सितंबर को गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई. इस दौरान 6 लोग घायल हो गए. हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है. वहीं, इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार (9 सितंबर) को बंद का आह्वान किया था. यह बंद मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. 

भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रेश ने कार्यकर्ताओं को मद्दुर में 'बंद' के आह्वान को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने जनता, व्यापारियों और संगठनों से 'बंद' में सहयोग करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने 'बंद' को कर्नाटक सरकार के लिए चेतावनी बताया है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है. 

इस बंद के आह्वान का समर्थन भाजपा के सहयोगी दल जनता दल (सेक्युलर) ने भी किया. पूर्व विधायक डीसी थम्मन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी से निष्पक्ष तरीके से 'बंद' में भाग लेने का आग्रह किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा की तरफ से बंद के आह्वान और इलाके में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए कर्नाटक पुलिस हाई अलर्ट पर है. कर्नाटक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल को मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर तैनात कर दिया है. साथ ही संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. 

गौरतलब है कि कर्नाटक के मद्दुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है. केंद्रीय उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मद्दुर की घटना को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया. कुमारस्वामी ने कहा हमारे जिले और पूरे राज्य में इतनी बड़ी सांप्रदायिक घटना की मुख्य वजह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार का आचरण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हिंदू आहत हैं. उन्होंने कहा कि हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Karnataka NewsGanesh Visarjan Stone Peltingkarnataka ganesh visarjan violencemuslim newsToday News

Trending news

AMU
AMU में हड़ताल पर क्यों बैठे थे शिक्षक? कर रहे हैं ये बड़ी मांगें
war on gaza
Hamas के लड़ाकों ने चार सैनिकों को ऐसे उतारा मौत के घाट;IDF ने बताया वह खौफनाक मंज़र
Nepal
Nepal दुनिया का पहला हिन्दू राष्ट्र; कितनी है यहां मुसलमानों की आबादी क्या हैं उनके
Punjab Flood news
पंजाब की मदद के लिए मदरसों के बच्चों ने तोड़ी अपनी गुल्लक; हो रही तारीफ,वीडियो वायरल
Aadhaar card
Aadhaar नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या, ऐसा क्यों बोले CONG MP इमरान मसूद?
Afghnistan
Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर
jammu kashmir news
MLA मेहराज मिलक के समर्थन में उतरे AAP के सीनियर लीडर्स, केजरीवल ने कह दी बड़ी बात
Assam news
Assam News: 2 को नोटिस और तोड़ दिए 667 घर, डेलिगेशन का असम सरकार पर बड़े इल्जाम
AMU
AMU की वीसी नईमा खातून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिजेक्ट की पिटीशन
Gaza News
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर ड्रोन से हुआ हमला, वीडियो सामने आने के बाद हुआ बवाल
;