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भारतियों के पॉकेट पर इजरायल-ईरान जंग का असर, महंगाई और युद्ध के खिलाफ अजमेर दरगाह में कराई गई दुआ

Rajasthan News: अमेरिका इजरायल और ईरान की जंग चल रही है. इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है. इसी समुद्री रास्ते से भारत लगभग 50 परसेंट कच्चा तेल निर्यात करता है. रास्ता (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) बंद होने की वजह से भारत तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है, जिससे भारत में चीजों की महंगाई बढ़ रही है. इसका सीधा असर आम भारतीयों के पॉकेट पर पड़ रहा है. इसी जंग को खत्म कराने के लिए कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बी-जेड जमीर अहमद खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचकर दुआ मांगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:10 PM IST

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भारतियों के पॉकेट पर इजरायल-ईरान जंग का असर, महंगाई और युद्ध के खिलाफ अजमेर दरगाह में कराई गई दुआ

Rajasthan News: अमेरिका इजराइल, ईरान की जंग से भारत में महंगाई की मार का असर ऐसा है कि उसके खात्मे के लिए कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बी-जेड जमीर अहमद खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के मजार पर अकीदत की चादर पेश की और ईरान, अमेरिका इजरायल जंग के खात्मे की दुआ मांगी. जमीर अहमद ने कहा कि इस जंग से कई मासूमों की जानें जा रही है और हालात दुनिया मे बिगड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर भारत पर भी देखा जा रहा है. आज मोदी हुकूमत में सिर्फ गैस और पेट्रोल के ही दामों में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि खाने पीने के सामान भी महंगे हो गए हैं. 2014 से पहले जब मनमोहन सरकार थी तब डॉलर और पेट्रोल का रेट क्या था और मोदी राज में अब क्या है. इसी तरह गैस, चावल, दाल, तरकारी के रेट में भी अच्छा खासा फर्क आया है.

भाजपा की मरकजी और रियासती हुकूमतों ने गरीबों का ख्याल नही रखा, सिर्फ हाऊसिंग के लिए सब्सिडी दी जाती रही है. ऐसे में हाऊसिंग, वक्फ और अक्लियती बहबूद वजीर जमीर अहमद खान का कहना था कि उन्होंने कर्नाटक में अपनी कांग्रेस हुकुमत में सीएम सिद्धारमैया से इल्तिजा कर गरीबों के लिए पेंडिंग बजट पास करवाया और मकान बनवा कर उन्हें सहूलियत फराहम कराई. हाऊसिंग का काम गुजिश्ता 10 सालों से अटका हुआ था, जिसकी वजह सेंट्रल और रियासती हुकूमत के जरिए सिर्फ डेढ़-डेढ़ लाख ही दिए जाते थे, जिसमें मकान तामीर होना मुमकिन नही हो सकता था. ऐसे में अब 4-4 लाख कर्नाटक हुकूमत से पास होने के बाद हजारों गरीबो को छत नसीब हुई है. इसी तरह 2026 में भी गरीबों को रहने को घर और पेट के लिए रोटी दी जाएगी.

जमीर अहमद ने मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने या पीएम मोदी ने 12 सालों में किसी गरीब के लिए नारेगा जैसा कोई काम किया हो तो बताए. उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था हर गरीब फैमिली के अकाउंड में 15 लाख देंगे मगर 15 पैसे भी नही दिए. इसी तरह 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया मगर 100 लोगों को भी काम नहीं दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म जाति, हिन्दू-मुस्लिम की सियासत करती है,ना इनको हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमानों से प्यार है, इन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार है. कर्नाटक में हिन्दू-मुस्लिम का कोई भेदभाव नही है मगर भाजपा के लोग भाईचारे को खराब करने में लगे रहते हैं.

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जमीर अहमद ने कहा कि उनकी दरगाह ज़ियारत दुनियाभर में अमन खुशहाली के लिए दुआ की है. उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार मे अपनी आवाम और मुल्क में खुशियों की दुआ मांगी है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक की आवाम के लिए उनकी खिदमत अल्लाह की रहमत है, यही वजह है कि कर्नाटक से मक्का मदीना उमराह के लिए उन्होंने 475 लोगों को भेजा था, ये अमल उन्होंने आखिरत की नेकी के लिए किया था.

जमीर अहमद और उनके साथियों ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजरी के बाद खादिम सैय्यद बाकर बाबा के मजार पर भी फातेहा पढ़ी और रोजा इफ्तार के लिए रोजेदारों में फ्रूट्स और खाने के लिए लंगर भी तकसीम किया. जमीर अहमद के साथ कर्नाटक के फिल्म एक्टर अकबर तबर, एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड कर्नाटक अनवर पाशा, पीएस सरउराज खान , मीडिया एडवाइजर लक्ष्मी नारायण व वेंकटेशय्यर स्पेशल ऑफिसर साथ थे. इन सब को दरगाह में जियारत सैय्यद असगर अली हाशमी ने कराई जिनके साथ सलमान बाबा, सैय्यद मुन्ना चिश्ती ने सभी को दरबार की दस्तारबन्दी कर तबर्रुक दिया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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