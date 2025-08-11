 पूर्व बीजेपी MLA ने हिंदू नौजवानों को दिया 'भगवा लव ट्रैप' का ऑफर; मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर मिलेंगे लाखों
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2875891
Zee SalaamIndian Muslim

पूर्व बीजेपी MLA ने हिंदू नौजवानों को दिया 'भगवा लव ट्रैप' का ऑफर; मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर मिलेंगे लाखों

Karnataka News: कर्नाटका में एक विधायक और पूर्व भाजपा नेता ने एक विवादति बयान दे दिया है. उन्होंने मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू युवकों के लिए इंनाम देने का ऐलान किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:32 PM IST

Trending Photos

पूर्व बीजेपी MLA ने हिंदू नौजवानों को दिया 'भगवा लव ट्रैप' का ऑफर; मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर मिलेंगे लाखों

Karnataka News: कर्नाटक में एक कट्टर हिंदूवादी नेता और विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं. उन्होंने एक बार एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव फैल सकता है. उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू नौजवानों को वह 5 लाख रुपये का इनाम देंगे. 

दरअसल, कर्नाटक के बीजापुर शहर के विधायक और पूर्व भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने बीते रविवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि वह एक योजना बनाएंगे, जिसके तहत मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू युवक को 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा. 

विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल कुरुबारा ओनी स्थित वाल्मीकि समुदाय के मारे गए एक युवक के परिवार वालों से मिलने गए थे. इसी दौरान उन्होंने यह विवादित बयान दिया. बता दें कि बीते 3 अगस्त की रात को इसी गांव में एक मस्जिद के सामने 'गविसिद्दप्पा नायक' नाम के एक युवक को मुस्लिम युवती के साथ प्रेम संबंध होने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया. 

विधायक बसनगौड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्जिद के सामने एक गिरोह ने नायक को धारदार हथियार से हमला किया, लेकिन आसपास के किसी व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लव जिहाद के मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को सुरक्षा देती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए है. विघायक बसनगौड़ा ने सरकार से अपील की है कि इस घटना को सांप्रदायिक हत्या मानकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दें.

गौरतलब है कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी खुद ही हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. 

TAGS

Karnataka Newsmuslim newsToday NewsMLA Basangouda Patil Yatnal

Trending news

Karnataka News
इस MLA ने हिंदू नौजवानों को दिया 'भगवा लव ट्रैप' का ऑफर; मुस्लिम लड़कियों से शादी...
UP News
फतेहपुर मकबरे पर हिंदू संगठनों का तांडव; कब्र तोड़ कर की पूजा, पुलिस रही खामोश
India Yemen Relations
इजरायल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीजों का व्यापार
UP News
पुलिस की छात्रों के साथ बदसलूकी पर AMU छात्र भड़के; प्रॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग
war on gaza
नेतन्याहू के खिलाफ इजराइलियों ने फूंका बिगुल; गाजा पर कब्जे की योजना के खिलाफ....
Pakistan News
हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर; फिर दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी
Gaza News
इजराइल ने कलम के सिपाहियों को बनाया निशाना; यहूदी फौज ने की पांच पत्रकारों की हत्या
Ajmer News
अजमेर पर चढ़ा Eid Milad Un Nabi का रंग; दरगाह पर महफिल-ए-सलाम की तैयारियां शुरू
UP News
फतेहपुर में शिवलिंग या मजार? BJP-हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर किया दावा
UP News
मदरसे को मिला ग्रांट; SDM की मंजूरी के बावजूद 'अवैध'? सीएम से शिकायत पर मचा हंगामा
;