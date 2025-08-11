पूर्व बीजेपी MLA ने हिंदू नौजवानों को दिया 'भगवा लव ट्रैप' का ऑफर; मुस्लिम लड़कियों से शादी करने पर मिलेंगे लाखों

Karnataka News: कर्नाटक में एक कट्टर हिंदूवादी नेता और विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं. उन्होंने एक बार एक विवादित बयान दे दिया है, जिससे दो समुदायों के बीच तनाव फैल सकता है. उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू नौजवानों को वह 5 लाख रुपये का इनाम देंगे.

दरअसल, कर्नाटक के बीजापुर शहर के विधायक और पूर्व भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने बीते रविवार को एक विवादित बयान देते हुए कहा कि वह एक योजना बनाएंगे, जिसके तहत मुस्लिम युवती से शादी करने वाले हिंदू युवक को 5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल कुरुबारा ओनी स्थित वाल्मीकि समुदाय के मारे गए एक युवक के परिवार वालों से मिलने गए थे. इसी दौरान उन्होंने यह विवादित बयान दिया. बता दें कि बीते 3 अगस्त की रात को इसी गांव में एक मस्जिद के सामने 'गविसिद्दप्पा नायक' नाम के एक युवक को मुस्लिम युवती के साथ प्रेम संबंध होने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया.

विधायक बसनगौड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्जिद के सामने एक गिरोह ने नायक को धारदार हथियार से हमला किया, लेकिन आसपास के किसी व्यक्ति ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की. उन्होंने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लव जिहाद के मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को सुरक्षा देती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए है. विघायक बसनगौड़ा ने सरकार से अपील की है कि इस घटना को सांप्रदायिक हत्या मानकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दें.

गौरतलब है कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि इस घटना में शामिल मुख्य आरोपी खुद ही हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया.