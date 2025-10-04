Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2947574
Zee SalaamIndian Muslim

Karnataka के बेलगावी में उर्स के दौरान बवाल, पुलिस ने 11 लोगों को उठाया

Karnataka News: कर्नाटक में उर्स के दौरान भारी हंगामा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने जुलूस के दौरान आई लव मुहम्मद के नारे लगाए, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया. पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 04, 2025, 02:31 PM IST

Trending Photos

Karnataka के बेलगावी में उर्स के दौरान बवाल, पुलिस ने 11 लोगों को उठाया

Karnataka News: कर्नाटक के बेलगावी शहर में शुक्रवार को निकाले गए उर्स जुलूस के दौरान 'आई लव मुहम्मद' नारे लगाए जाने के बाद पथराव की घटना हुई. इसके बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

कर्नाटक में जुलूस के दौरान हंगामा

पुलिस के मुताबिक, पथराव की यह घटना शुक्रवार शाम खड़क गली इलाके में तब हुई जब उर्स का जुलूस चल रहा था. इसी दौरान कुछ युवकों ने 'आई लव मुहम्मद' के नारे लगाए. जब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तो वहां मौजूद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया.

11 लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस का कहना है कि वीडियो सबूत भी मिले हैं, जिनमें कुछ लोग नारेबाज़ी और हिंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. खड़े बाज़ार थाना पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, पुलिस ने बताया कि जुलूस का रास्ता बिना अनुमति बदला गया था, जिससे हालाक बिगड़ गए. इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई दूसरे लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं

शुक्रवार रात से ही शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस ने बताया कि कर्नाटक स्टेट रिज़र्व पुलिस (KSRP) की एक पलटन को खड़े बाज़ार इलाके में तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज यानी शनिवार को बेलगावी आने वाले हैं. इसे देखते हुए पुलिस विभाग हाई अलर्ट पर है और शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बीच, हिंदुत्व संगठनों ने बेलगावी शहर में ‘हर हर महादेव’ के बैनर लगाए हैं. पुलिस स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

karnatakaKarnataka Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
सलमान ने चार बच्चों के साथ नदी में कूदकर दी जान,आत्महत्या से पहले पत्नी के खोले राज
Hamas
Hamas के प्रस्ताव मंजूर करने के बाद क्या बोले वर्ल्ड लीडर्स?
Uttar Pradesh news
संभल: गौसुलवरा मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, HC ने ध्वस्तीकरण को रोकने से किया इंकार
Israel
Trump ने वॉर्निंग दी लेकिन नहीं माना इजरायल, करता रहा बमबारी; 6 की मौत, 20 घर तबाह
Iqra Hasan
चोर उचक्के मुजरिम जैसा बर्ताव, बरेली जाने से रोके जाने पर भड़कीं Iqra Hasan
Swami Avimukteshwaranand on I Love Muhammad
मुद्दों से भटकाने की कोशिश; I love Muhammad और Mahadev विवाद पर शंकराचार्य का बयान
Varanasi
Varanasi: हनुमान चालीसा की आवाज़ पर जताई आपत्ति; नासिर के खिलाफ केस दर्ज
Modinagar
Modinagar: जंग हुई तो खड़े रहेंगे, I Love Muhammad; रील बनाने वाला शख्स गिरफ्तार
Iqra Hasan
Iqra Hasan के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ziaur rahman barq
Ziaur Rahman Barq को किया गया हाउस अरेस्ट; बरेली जाने का था प्लान
;