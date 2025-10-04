Karnataka के बेलगावी में उर्स के दौरान बवाल, पुलिस ने 11 लोगों को उठाया

Karnataka News: कर्नाटक के बेलगावी शहर में शुक्रवार को निकाले गए उर्स जुलूस के दौरान 'आई लव मुहम्मद' नारे लगाए जाने के बाद पथराव की घटना हुई. इसके बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

कर्नाटक में जुलूस के दौरान हंगामा

पुलिस के मुताबिक, पथराव की यह घटना शुक्रवार शाम खड़क गली इलाके में तब हुई जब उर्स का जुलूस चल रहा था. इसी दौरान कुछ युवकों ने 'आई लव मुहम्मद' के नारे लगाए. जब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, तो वहां मौजूद भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया.

11 लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस का कहना है कि वीडियो सबूत भी मिले हैं, जिनमें कुछ लोग नारेबाज़ी और हिंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. खड़े बाज़ार थाना पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, पुलिस ने बताया कि जुलूस का रास्ता बिना अनुमति बदला गया था, जिससे हालाक बिगड़ गए. इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

कई दूसरे लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं

शुक्रवार रात से ही शहर में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस ने बताया कि कर्नाटक स्टेट रिज़र्व पुलिस (KSRP) की एक पलटन को खड़े बाज़ार इलाके में तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज यानी शनिवार को बेलगावी आने वाले हैं. इसे देखते हुए पुलिस विभाग हाई अलर्ट पर है और शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बीच, हिंदुत्व संगठनों ने बेलगावी शहर में ‘हर हर महादेव’ के बैनर लगाए हैं. पुलिस स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.