Karnataka: सरकारी प्रोग्राम में कुरान की तिलावत से BJP नाराज; कमिश्नर ऑफिस के सामने किया हवन

Karnataka: कर्नाटक सरकार के प्रोग्राम के दौरान कुरान की तिलावत की गई. जिसके बाद बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया. नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठा होकर मंत्रो का उच्चारण किया और साथ ही हवन भी किया.

Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 11, 2025, 10:54 AM IST

Karnataka: सरकारी प्रोग्राम में कुरान की तिलावत से BJP नाराज; कमिश्नर ऑफिस के सामने किया हवन

Karnataka: कर्नाटक के धारवाड़ में सरकारी कार्यक्रम के दौरान कुरान की तिलावत (पाठ) को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. यह प्रोग्राम रविवार को वार्ड नंबर 34, विशाल नगर, देवरगुड़िहाल रोड, ओल्ड हुब्बल्ली में किया गया था. जिसका मकसद हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और हेस्कॉम विभाग की ओर से 10 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास करना था. इस मौके पर जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड और कई सरकारी अधिकारी मौजूद थे.

बीजेपी नेता अरविंद बेल्लाड ने किया विरोध

हालांकि, विधानसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर और विधायक अरविंद बेल्लाड ने इस कार्यक्रम की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि मंच पर कुरान का पाठ करवाकर सरकारी नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया. उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

हिंदू नेताओं ने किए धार्मिक अनुष्ठान

इस घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिंदू धार्मिक अनुष्ठान किए. उन्होंने धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर रुद्र मंत्रों और भगवान बसवेश्वर के मंत्रो का पाठ किया. इसके साथ उन्होंने हवन भी किया.

कब की गई कुरान की तिलावत

सूत्रों के मुताबिक, कुरान की तिलावत हेस्कॉम परियोजना के शिलान्यास समारोह के बाद हुए सम्मान कार्यक्रम के दौरान की गई थी. कांग्रेस की कॉरपोरेटर मंगला गौरी और उनके बेटे नागराज गौरी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, ने कहा कि यह सरकारी नहीं बल्कि निजी कार्यक्रम था.

कांग्रेस नेताओं ने दी ये दलील

कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुरान का पाठ केवल सम्मान समारोह के दौरान हुआ, जबकि सरकारी कार्यक्रम सिर्फ शिलान्यास तक सीमित था. हालांकि बीजेपी नेता इसका जमकर विरोध कर रहे हैं.

