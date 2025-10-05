Karnataka: तुम हिंदुओं के घर क्यों आ रही हो, सर्वे करने गई मुस्लिम टीचर से दुर्व्यवहार

Karnataka News: कर्नाटक के तुमकुरु शहर के पास भीमसंद्रा गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मुस्लिम महिला को सर्वे करने के दौरान इस्लामोफोबिक कमेंट्स का सामना करना पड़ा और इसके बाद मजबूरी में उसने गांव छोड़ने का फैसला किया. महिला टीचर सरकारी काम से इलाके में गई थी. लोगों ने इसे कनवर्जन के तौर पर देखाना शुरू कर दिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया.

कर्नाटक में मुस्लिम टीचर के साथ बुरा बर्ताव

मुस्लिम मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की पहचान रेशमा के तौर पर हुई है. रेशमा को पर्मानेंट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की ओर से सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक जनगणना सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई थी. रेशमा जब घर-घर जाकर सर्वे कर रही थीं, तो गांव वालों ने उसके साथ खराब बर्ताव किया और उनकी पहचान पूछी.

गांव वालों ने किए इस्लामोफोबिक कमेंट्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रामीणों ने रेशमा से कहा,"तुम हिंदुओं के घर क्यों आ रही हो?" कई स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ इस्लामोफोबिक कमेंट्स भी किए और यह तक पूछा कि क्या वह हिंदू परिवारों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करने आई हैं. इन खराब टिप्पणियों और दुर्व्यवहार के चलते रेशमा को गांव छोड़कर जाना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने नाराज़गी जताई और कहा कि नफ़रत अब देश के हर कोने तक पहुंच चुकी है. कई लोगों ने यह भी लिखा कि सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान की वजह से रेशमा को अपने काम के दौरान निशाना बनाया गया.