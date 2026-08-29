/शिवमोगा में तीन मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस का शिकंजा, फिलिस्तीनी झंडे लगाने पर दर्ज हुआ केस

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Karnataka News: कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लगाना तीन मुस्लिम नौजवानों के लिए कानूनी मुश्किलों का सबब बन गया. पुलिस ने शहर के आरएमएल नगर में ईद-ए-मिलाद के लिए तैयार किए जा रहे एक कटआउट के ऊपर फलस्तीन का झंडा लगाने के इल्जाम में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं.
पुलिस का कहना है कि झंडा लगाने के साथ इस पूरे अमल का वीडियो बनाया गया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, जिससे इलाके में तनाव पैदा होने की आशंका थी. पुलिस के मुताबिक, मुल्जिम की पहचान निहाल उर्फ बेक्कू, उमर और अबरार के तौर पर हुई है. पुलिस के जरिये दर्ज एफआईआर में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं.
पुलिस के दर्ज एफआईआर के मुताबिक, बीते 24 अगस्त को तीनों मुबय्यना तौर पर भारती सभा भवन के पास बनाए जा रहे ढांचे पर चढ़े और वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाया. इस दौरान पूरे मामले की रिकॉर्डिंग की गई. बताया जा रहा है कि इस वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया. वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया, और पुलिस ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी.
वीडियो सामने आने के बाद डोड्डापेट पुलिस ने खुद की पहल करते हुए एफआईआर दर्ज किया. पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 196(1) और 197 के तहत मुकदमा कायम किया है. पुलिस के मुताबिक, इन धाराओं का ताल्लुक ऐसे बयान या कृत्य से है, जिनसे आम तौर पर पब्लिकली गड़बड़ी पैदा होने की आशंका हो, अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़े या कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचे के दावे किए जाएं.
पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से परचम लहराया गया, और उसके बाद पूरे वाकये की वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. उससे अलग-अलग तबकों के दरमियान कशीदगी बढ़ने और अमन-ओ-अमान बिगड़ने का अंदेशा था. पुलिस ने 27 अगस्त को निहाल उर्फ कटकुट उर्फ बेक्कू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जबकि उमर और अबरार की तलाश जारी है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है.