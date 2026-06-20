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Karnataka News Today: जब समाज में किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत को सामान्य बना दिया जाता है, तो उसका असर धीरे-धीरे दूसरे लोगों तक भी पहुंचने लगता है. इसका हालिया असर देखने को मिला, जब कई राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ उनके धार्मिक पहचान की वजह से भेदभाव और हिंसा की घटनाएं बढ़ गईं. दक्षिणपंथी संगठनों के हमले में कई मुसलमानों की मौत हो गई.
मुसलमानों से नफरत की वजह से कर्नाटक के हुबली में दक्षिणपंथियों ने एक नौजवान की बेरहमी से पिटाई की. बताया जा रहा है कि पीड़ित का युवक अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने गया था. इसी दौरान पीड़ित नौजवान पर हिंदूवादी संगठन के लोगों की नजर पड़ गई, और उन्होंने नौजवान को मुसलमान समझा. इसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित का अपहरण कर लिया और घंटों तक बेरहमी से पिटाई की.
पूरा मामला कर्नाटक के हुबली शहर का है. पीड़ित नौजवान की पहचान शरवीन जोगुल (22) के रूप में हुई है. उसका ताल्लुक ईसाई समुदाय से हैं और हुबली के बेसल मिशन कंपाउंड का रहने वाला है. हिंदूवादी संगठनों की पिटाई की वजह से पीड़िता ईसाई नौजवान दहशत में है. उसने आरोपियों के खिला हुबली ग्रामीण थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
मुस्लिम होने के शक में दक्षिपंथियों ने पीटा
शरवीन के मुताबिक, शुक्रवार को वह अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ शहर के बाहरी इलाके अंचटगेरी के पास एक ढाबे पर दोपहर का खाना खाने गया था. इसी दौरान करीब आठ से दस लोगों का एक ग्रुप उनके पास पहुंचा और दोनों से आधार कार्ड दिखाने की मांग करने लगा. आरोपियों के साथ एक महिला भी थी. पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने आधार कार्ड दिखाने से इनकार किया, तो उन लोगों को उस पर मुसलमान होने का शक हो गया.
शरवीन ने मीडिया को बताया कि इसके बाद कथित तौर पर उसे जबरन एक गाड़ी में बैठाया गया और सिद्धारूढ़ मठ के पास बने एक शेड में ले जाया गया, जहां कई घंटों तक उसकी पिटाई की गई. पीड़ित ने कहा, "जब मैंने उन्हें बताया कि मैं मुसलमान नहीं, ईसाई हूं, तब भी उन्होंने मारपीट बंद नहीं की. शाम तक लगातार मुझे पीटा गया."
लड़की पर जबरन बयान देने का बनाया दबाव
पीड़ित शरवीन के मुताबिक, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता उसकी गर्लफ्रेंड को जबरन दूसरी गाड़ी में बैठाया, और दूसरी जगह ले जाकर उसके खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाने लगे, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे. शरवीन के मुताबिक, उससे जुड़े झूठे आरोप गढ़े गए और दबाव डालकर यह कहलवाने की कोशिश की गई कि वह दूसरी औरतों को भी परेशान करता है.
उसने यह भी दावा किया कि आरोपियों ने उसकी मां को फोन कर धमकी दी और मामला खत्म करने के बदले पांच लाख रुपये की मांग की. पीड़ित ईसाई नौजवान ने बताया कि वह पिछले दो साल से लड़की के साथ रिलेशनशिप में है. उसकी गर्लफ्रेंड धारवाड़ की रहने वाली है और दूसरे समुदाय से संबंध रखती है. उसने कहा कि दोनों परिवार इस रिश्ते के बारे में जानते हैं और लड़की के माता-पिता भी उनके रिश्तों का समर्थन करते हैं.
पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को दबोचा
हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की पिटाई शरवीन घायल हो गया है, और उसका केएमसी आरआई अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद धारवाड़ जिले की एसपी गुंजन आर्या, डिप्टी एसपी विनोद मुक्तेदार और रूरल इंस्पेक्टर मुरुगेश चन्नन्नावर अस्पताल पहुंचे और पीड़ित का बयान दर्ज किया.
एसपी गुंजन आर्या ने मीडिया से कहा कि यह घटना शुक्रवार को दोपहर साढ़े तीन बजे से शाम सात बजे के बीच हुई. मामले में हुबली ग्रामीण थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. गुंजन आर्या ने कहा कि कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभी गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती.