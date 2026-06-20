मुस्लिम होने के शक में दक्षिपंथियों ने पीटा

शरवीन के मुताबिक, शुक्रवार को वह अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ शहर के बाहरी इलाके अंचटगेरी के पास एक ढाबे पर दोपहर का खाना खाने गया था. इसी दौरान करीब आठ से दस लोगों का एक ग्रुप उनके पास पहुंचा और दोनों से आधार कार्ड दिखाने की मांग करने लगा. आरोपियों के साथ एक महिला भी थी. पीड़ित का कहना है कि जब उन्होंने आधार कार्ड दिखाने से इनकार किया, तो उन लोगों को उस पर मुसलमान होने का शक हो गया.