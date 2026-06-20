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हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ दिखा ईसाई युवक, मुस्लिम होने के शक में दक्षिणपंथियों ने अपहरण कर बेरहमी से पीटा

Karnataka Right Wing Group Assaults Christian Youth: कर्नाटक में एक बार हिंदूवादी संगठनों का तांडव देखने को मिला, जब हुबली में एक ईसाई नौजवान को हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाते समय मुस्लिम समझकर अगवा कर लिया और फिर घंटों तक बेरहमी से पिटाई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:40 PM IST
हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ दिखा ईसाई युवक, मुस्लिम होने के शक में दक्षिणपंथियों ने अपहरण कर बेरहमी से पीटा
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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