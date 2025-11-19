AMU के क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने लिया हिस्सा तो करेंगे तांडव, करणी सेना ने दी खुली धमकी

Delhi Blast Al Flah University: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है. कार ब्लास्ट का मुख्य दोषी उमर-उन-नबी, जो उसी घटना में मारा गया. वह अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मेडिकल और रिसर्च के काम के लिए जुड़ा हुआ था. वहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को शामिल करने पर बवाल खड़ा हो गया है.

करणी सेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. साथ ही AMU प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई. करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम एसीएम को ज्ञापन सौंपे. करणी सेना के ने चेतावनी दी की अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की टीम क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अलीगढ़ आएगी तो उसके विरोध में करणी सेना सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन करेगी.

हालांकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इस टूर्नामेंट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे पहले AIU ने अल-फलाह यूनिर्सिटी को एसोसिएशन ऑप इंडियन यूनिवर्सिटी के लिस्ट से उसकी सदस्यता खारिज कर दी थी.

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 22 नवम्बर से 4 दिसंबर तक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देश भर के 84 यूनिवर्सिटीज़ भाग ले रहे हैं. इसी टूर्नामेंट में 27 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी और मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के बीच मैच था. लेकिन AIU ने बीते मंगलवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी की टीम को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पर प्रतिबंध लगा दिया है.

गौरतलब है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही है. इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किए गए हैं. इसी कड़ी में बुधवार (18 नवंबर) को ED और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान यूनिवर्सिटी के फंडिंग और पैसों की लेन-देन से जुड़े बैंक खातों अन्य चीजों की जांच की गई.