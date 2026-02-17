खेरेश्वर धाम में हिंदूवादियों ने किया मुस्लिम दुकानदार का विरोध, पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में की कार्रवाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के खेर खेरेश्वर धाम परिसर में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा महिलाओं की कपड़े की दुकान को लेकर करणी सेना के कथित कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और मुस्लिम दुकानदार का विरोध किया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे करणी सेना के कथित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले गई. पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेकर मामले को शांत कराया.

दरअसल, महाशिवरात्रि के मौके पर खेरेश्वर धाम परिसर में अरमान नामक एक मुस्लिम व्यक्ति महिलाओं की कपड़े की दुकान लगाया था. बीते शनिवार (14 फरवरी) की चार-पांच कार्यकर्ता खेरेश्वर धाम परिसर पहुंचकर हंगामा करने लगे. हंगामा कर रहे युवक खुद को करणी सेना का कार्यकर्ता बता रहे थे. लोधा पुलिस के मुताबिक हंगामा कर रहे करणी सेना के कथित कार्यकर्ताओं ने खेरेश्वर धाम परिसर के खोया पाया केंद्र पर जाकर विरोध करने लगे. युवकों ने अनाउंसर से माइक छीन लिया और मुस्लिम दुकानदार का विरोध करने लगे,

इस बीच मंदिर कमेटी के सदस्यों और हंगामा कर रहे युवकों के बीच हल्की नोकझोक हुई.

इस घटना की जानकारी मिलने पर लोधा पुलिस मौके पर पहुंची और तनाव की स्थिति को देखते हुए हंगामा कर रहे युवकों को हिरासत में ले लिया. साथ ही पुलिस ने दुकानदार की दुकान बंद करा दी. लोधा थाना प्रभारी हेमंत मादी ने बताया कि मामले में मनबढ़ युवकों के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की गई है.