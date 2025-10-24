Kasganj में क्यों हुई दो समुदाय के बीच Firing, 5 घायल, जानें पूरा मामला?

Kasganj Firing News: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गुरुवार रात दो समुदायों के बीच कार पार्क करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी और पथराव तक की नौबत आ गई. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक राइफल और रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि कार बैक करते समय एक ठेले से टकरा गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया.

कई लोग घायल

झगड़े और पथराव में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया. घायलों में रियाज अहमद, मुकेश अहमद, शाहजहां, मोज्जिम और दूसरे पक्ष से वीरपाल सिंह बघेल शामिल हैं. रियाज अहमद की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने हालात किए कंट्रोल

जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने हालात को कंट्रोल करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया. इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. घटना सोरों थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

तीन लोगों को हिरासत में लिया गया

एसपी अंकिता शर्मा और एएसपी सुशील कुमार भी पीएसी बल के साथ वहां पहुंचे. पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाकर पांच आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से एक राइफल और एक रिवॉल्वर बरामद की. पुलिस ने जानकारी दी है कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सड़क पर उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.