प्यार को परवान देने के लिए मुस्लिम लड़के के साथ घर से भागी लड़की; हिंदूवादी संगठन ने दी 'लंका दहन' की चेतावनी

बीते 6 जुलाई को कासगंज जिले के अमापुर थाने क्षेत्र के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा अपने घर से भाग गए. दोनों की बिरादरी अलग-अलग है, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ गया है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इस मामले को लव जिहाद बताया है. मंगलवार (14 जुलाई) को अमापुर थाने पर हिंदूवादी तंजीम के वर्कर्स पहुंचे और थाने का घेराव करके हंगामा किया. विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नकुल चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा पुलिस ने लड़की को वापस लाने के लिए पड़सों तक का वक्त मांगा है. नकुल ने आगे कहा कि अगर पड़सों तक लड़की वापस नहीं लाई गई, तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि बजरंग दल क्या करती है, बजरंग दल बताती नहीं, बल्कि वह करती है.