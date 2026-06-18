प्यार को परवान देने के लिए मुस्लिम लड़के के साथ घर से भागी लड़की; हिंदूवादी संगठन ने दी 'लंका दहन' की चेतावनी

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कासगंज में मुस्लिम बिरादरी के लड़के और हिंदू बिरादरी की लड़की प्रेम प्रसंग के बाद घर से भाग गए. इसके बाद लड़की की माँ ने नजदीकी थाने में जाकर इस मामले की शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर लड़की की माँ को अगले दिन आने को कहा. लड़की की माँ ने बताया कि जब वह अगले दिन थाने पहुंची, तो पुलिसवाले उनकी शिकायत तो गंभीरता से नहीं ले रहे थे. अब इस मामले में कटरपंथी हिंदूवादी संगठनों की एंट्री हो गई है. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संघ परिवार से जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता संबंधित थाने पर पहुंचकर हंगामा किया और तुरंत कार्रवाई न होने पर बड़ी चेतावनी दी.
बीते 6 जुलाई को कासगंज जिले के अमापुर थाने क्षेत्र के रहने वाले एक प्रेमी जोड़ा अपने घर से भाग गए. दोनों की बिरादरी अलग-अलग है, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ गया है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इस मामले को लव जिहाद बताया है. मंगलवार (14 जुलाई) को अमापुर थाने पर हिंदूवादी तंजीम के वर्कर्स पहुंचे और थाने का घेराव करके हंगामा किया. विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नकुल चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा पुलिस ने लड़की को वापस लाने के लिए पड़सों तक का वक्त मांगा है. नकुल ने आगे कहा कि अगर पड़सों तक लड़की वापस नहीं लाई गई, तो यह बताने की जरूरत नहीं है कि बजरंग दल क्या करती है, बजरंग दल बताती नहीं, बल्कि वह करती है.
उसने आग कहा कि प्रशासन और राजनीतिक शख्सों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हम बजरंग दल के कार्यकर्ता लंका दहन करना जानते हैं. यानी वह सीधे तौर पर हिंसा और आगजनी की धमकी दे रहे हैं. अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन हिंदूवादी संगठन के लोगों को कार्रवाई करेगी, जो खुलेआम कैमरे के सामने आकर एक मजहब के खिलाफ नफरत भरे बयान दे रहे हैं और इलाके में हिंसा की धमकी दे रहे हैं.
वहीं, अमापुर थाने के इंचार्ज दिनेश ने बजरंग दल के लोगों को बताया कि इस मामले में पुलिस ने तुंरत कार्रवाई की है और पड़सों तक किसी भी हाल में लड़के-लड़की को खोज निकाला जाएगा. थाना इंचार्ज यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि संबंधित लड़की और लड़की को खोजने के लिए पुलिस की टीम रात से ही निकली हुई है और उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में लड़के की माँ, बहनोई और उसके रिश्तेदारों को पुलिस के जरिए उठा लाया गया है, रात से ही कार्रवाई चल रही है.