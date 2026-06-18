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प्यार को परवान देने के लिए मुस्लिम लड़के के साथ घर से भागी लड़की; हिंदूवादी संगठन ने दी 'लंका दहन' की चेतावनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कासगंज में अलग-अलग बिरादरी से जुड़े एक प्रेमी जोड़े के घर छोड़कर भागने के बाद बवाल खड़ा हो गया है. लड़की की मां ने पुलिस पर शिकायत को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है. वहीं, कट्टरपंथी हिंदूवादी तंजीमों से जुड़े लोगों ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की, जबकि पुलिस ने जल्द दोनों को खोजने का भरोसा दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 15, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:01 AM IST
प्यार को परवान देने के लिए मुस्लिम लड़के के साथ घर से भागी लड़की; हिंदूवादी संगठन ने दी 'लंका दहन' की चेतावनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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