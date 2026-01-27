काशी में बाबा भोले तक पहुंचने से पहले परखी जाएगी फूलों की पहचान; कहीं ये मुसलमानों के पेड़ का तो नहीं!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimकाशी में बाबा भोले तक पहुंचने से पहले परखी जाएगी फूलों की पहचान; कहीं ये मुसलमानों के पेड़ का तो नहीं!

Non Hindu Flowers Ban in Kashi Vishwanath Mandir: काशी विश्वनाथ मंदिर में दूसरे धर्मों से आने वाले फूलों के प्रवेश को लेकर सख्ती की बात सामने आई है. ऐसे में दूसरे धर्म के अकीदमंदों ने भगवान की इबादत पर पहरा लगाने के आरोप लगाए हैं. मंदिर के मुख्य पुजारी रामानंद दुबे के बयान के बाद आस्था, पवित्रता और संस्कार को लेकर बहस तेज हो गई है. लोगों ने मुख्य पुजारी के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है. 

 

Jan 27, 2026, 07:59 PM IST

काशी विश्वनाथ मंदिर (फाइल फोटो)
Kashi Vishwanath Mandir News: काशी को पूरी दुनिया देखने की जगह बताया जाता है, वहीं अब काशी की पवित्रता को लेकर फूलों तक पर बहस शुरू हो गई है. अलग-अलग धर्मो के मानने वाले लाखों लोग हर साल बड़ी संख्या में काशी में दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं. हालांकि, अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था पर पहरा लगाने के आरोप लग रहे हैं.
 
दरअसल, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दूसरे धर्मों से आने वाले फूलों के प्रवेश को लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से सख्ती की बात कही गई है. इस मुद्दे पर मंदिर के मुख्य पुजारी रामानंद दुबे के बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है. मंदिर के मुख्य पुजारी के बयान के बाद लोगों ने भगवान की इबादत पर भी पहरा लगाने का आरोप लगाया.

वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रामानंद दुबे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि काशी एकमात्र ऐसी जगह है, जहां से पूरी दुनिया का दर्शन होता है. उन्होंने कहा कि काशी का अस्तित्व सिर्फ गंगा और विश्वनाथ जी से जुड़ा है और दुनिया भर से लोग गंगा मां के दर्शन और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने यहां आते हैं.

रामानंद दुबे ने कहा कि कई लोग काशी में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहीं के होकर रह जाते हैं. यह पूर्व जन्मों के पुण्य का फल होता है. उन्होंने कहा कि यहां आने वाले हर शख्स को आनंद की अनुभूति होती है और विश्वनाथ जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते. उनके मुताबिक, जो शख्स संस्कारों से युक्त है, वही मंदिर दर्शन के योग्य होता है, जबकि जिन्हें संस्कारों से कोई जुड़ाव नहीं है, वे मंदिर में आने लायक नहीं माने जाते.

मंदिर में दूसरे धर्मों के जरिये भेजे जा रहे फूलों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य पुजारी ने कहा कि इस पर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए. उन्होंने साफ कहा कि ऐसे फूलों के मंदिर में लाने पर पाबंदी लगाना जरूरी है. उनका कहना था कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों की पवित्रता पर भी विचार होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि भगवान के नाम पर हमें किससे और किस तरह का ज्ञान मिल रहा है, माला बेचने वाला किस जाति का है, किस सोच के साथ वह फूल वहां रखता है और उस फूल के साथ कैसा व्यवहार करता है.

रामानंद दुबे ने यह भी कहा कि जब फूल पेड़ पर होता है, तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे किसी देवता के चरणों में स्थान मिले. उन्होंने दावा किया कि पूर्वकाल में भी मुसलमानों का मंदिर में प्रवेश नहीं था और वास्तविक सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों में प्रवेश नहीं करते. उन्होंने आगे कहा कि सनातन वैदिक धर्म में ऋषियों द्वारा बताए गए 16 संस्कार होते हैं, जिनमें गर्भाधान से लेकर जीवन के हर चरण से जुड़े संस्कार शामिल हैं. उनके मुताबिक, जो लोग इन संस्कारों से युक्त नहीं होते, उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं होना चाहिए.

